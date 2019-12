Armó un video para contarles a sus padres que se llevó cuatro materias

“En una encuesta en 2012 se descubrió que el 22% de los jóvenes fuman en Argentina”, es la primera frase del video. Son letras blancas sobre un fondo negro y con una melodía solemne como cortina musical. La secuencia mantiene la estructura con otras tres problemáticas adolescentes: el consumo de alcohol, de drogas y la delincuencia juvenil. Lo que parece ser la introducción a una situación dramática es el amparo y el recurso de un creativo y culposo joven de 17 años para contarle a sus padres que se llevó cuatro materias a febrero.

La atmósfera del video se quiebra en el segundo 23 para anunciar, en un giro de comedia, que existen peores cosas capaces de herir el orgullo de los padres. “Así que espero que no se enojen cuando se enteren que me llevo cuatro a febrero”, informó Jeremías Paletta en su video. Había procurado mitigar el enojo de Marcelo y Fernanda con la enumeración de dramas adolescentes que él no asume. No lo logró.







“Las notas las entregaron la última semana de clases. Ahí fue cuando me enteré que me llevaba cuatro a febrero y dos a diciembre, y no sabía cómo decirles a mis papás sin que se enojaran. Ellos ya me venían amenazando durante todo el año diciéndome ‘más te valga no llevarte ninguna’. Así que intenté hacerlo de una forma cómica, para que llevarme cuatro a febrero no parezca la gran cosa en comparación con otras cosas”, relató el joven en diálogo con Infobae.

“El día antes de rendir la supuesta materia que rendía en diciembre les pase el vídeo para que sepan que, en verdad, la rendía en febrero. Lo pasé al grupo de Whastsapp que tenemos de la familia pero ninguno de los dos lo vio porque pensaron que no era importante. Después les insistí, lo vieron y se enojaron igual: no cumplió la función de conmoverlos o hacerlos reír. Yo sabía que se iban a enojar, pero intenté que no sea tanto”, contó Jeremías.

El efecto deseado lo tuvo en su hermana Antonella, a quien sí le divirtió el video y le pidió permiso para subirlo a sus redes. En dos días ya alcanzó los más de 131 mil likes en Twitter.

Jeremías es de Rosario. Ya terminó cuarto año de la secundaria: en caso de rendir bien, pasará a quinto. Pero antes deberá aprobar Historia e Inglés en diciembre, y Economía, Administración, Matemática y SIC (Sistema de Información Contable) en febrero. “El problema es que soy muy vago”, reconoció. Sus padres, tal como le habían anticipado durante todo el año, se enojaron: le sacaron la computadora y lo mandaron a lavar los platos, literal.

Al prohibirle la computadora, le quitaron su principal actividad ociosa. Lo que más le gusta hacer en su tiempo libre es jugar con la compu, fundamentalmente al Playerunknown’s Battlegrounds, un videojuego de batalla en línea. Es hincha de Rosario Central y de grande le gustaría ser analista en sistemas. En esa proyección, lo espera febrero de 2020 y los apuntes de Economía, Administración, Matemática y SIC (Sistema de Información Contable).

