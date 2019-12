Familia de Kiara pide que les entreguen el cuerpo para poder despedirla

Sus familiares aún no pudieron darle sepultura porque no se cumplieron los trámites de la Justicia.

La familia de Kiara (2), la niña de dos años que falleció en las últimas horas del lunes al no poder recuperarse de las graves heridas sufridas en un siniestro vial el pasado domingo mientras iba en moto con su mamá en Frontera, pide que le entreguen el cuerpo para poder velar a la pequeña.

Yanina Escobar, tía de Kiara, habló con El Periódico y aseguró no tener noticias al respecto. La mujer se mostró molesta con la demora de la Justicia.

"Todavía no me han entregado el cuerpito de Kiara. Ayer cuando llegué de Santa Fe me fui a la PDI para hablar con ellos, para ver qué pasaba, y me dijeron que me pasaban con la fiscal. Hablé con la fiscal (Fabiana Bertero, fiscal de Rafaela), me dijo que estaba en otro trabajo pero después iba a agarrar mi caso para firmarme", explicó la mujer.

La tía agregó que la niña no tenía partida de nacimiento, ya no había sido anotada, pero que la fiscal le dijo que no había problema y que apenas terminará su otra tarea iba a tomar el caso para que pudieran buscar el cuerpo de la pequeña. Sin embargo, hasta la mañana de este miércoles eso no había ocurrido y seguían sin poder despedirla.

"Lo único que quiero es que se apuren para poder darle descanso a mi sobrina, porque desde ayer de la hora que falleció todavía no tengo noticias, no tengo nada. Me dijo que a la noche iba a tener los papeles firmados y que iban a estar llamando", contó.

A pesar de ello, la tía lamentó no haber recibido noticias al respecto: "Me quedé tranquila esperando su llamado pero todavía no tengo noticias de nada. Es una vergüenza por lo que estamos pasando, es un angelito, necesitamos que nos ayuden".

Un detenido

Pese al total hermetismo del caso, El Periódico pudo confirmar ayer, a través de fuentes directas en la investigación, que por el hecho se detuvo a un hombre sobre el que se investiga si era la persona que las perseguía en moto en el momento del trágico choque. Los trascendidos hablan de que podría ser el padre de la niña quien esa noche las habría perseguido y ante el hostigamiento la mujer intentó huir.

Este martes, familiares de la niña pidieron que se investigue quién o quiénes las seguían y apuntaron que hay testigos que describieron a una persona. La familia de Kiara no descartaba que fuera alguien del círculo cercano a la mamá de la nena quien las seguía y que habría escapado del lugar, en base a declaraciones de testigos, aunque aclararon que la Justicia debía determinarlo.

Cómo fue el choque

Según había relatado Yanina, el siniestro ocurrió aproximadamente a las dos de la mañana del domingo 15 de diciembre. Contó que Brenda, la mamá de Kiara, esa noche había ido con la pequeña a la casa de una de sus hermanas, en Calle 56 al 100. Fue cuando se volvían a la vivienda en la que vive con su papá, en Calle 62, que ocurrió el terrible choque.

"Cuando agarra la calle 7 venían dos chicos encapuchados que la corrían y ella aceleró. Miró para atrás por miedo a que la alcancen y cuando levantó la vista choca con un camión que estaba estacionado. Cuando da el impacto la nena pega con el camión, ella la agarró fuerte pero se le fue de las manos y la moto se le cayó encima a la nena. Justo estaba una chica que la reanimó y la llevó al Hospital. Ella fue la que nos avisó", había contado Yanina.