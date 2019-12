Martín Cabrera: "Tenemos que ponernos bien intensos atrás"

San Isidro tuvo un gran rendimiento este martes en Morteros y vapuleó a Tiro Federal con holgura en el marcador. Esa diferencia conseguida fue producto de un gran partido realizado principalmente en el plano defensivo donde Los Halcones forjaron una nueva victoria.

En ese marco, Martín Cabrera fue uno de los jugadores destacados del partido. El base cordobés hizo un buen trabajo a la hora de defender y también fue uno de los máximos anotadores del juego.

En diálogo con la prensa al término del partido, Cabrera se mostró muy satisfecho con el trabajo realizado y se manifestó muy contento por el triunfo. "Había sido un partido durísimo en San Francisco, sabíamos que si no veníamos a hacer las cosas bien desde un principio se nos iba a ser cuesta arriba. Tratamos de salir intensos y duros de la cabeza desde un principio, pudimos marcar la diferencia y después mantenerla en el partido", indicó el jugador.

"Venimos trabajando mucho en eso, le hacía falta al equipo subir la intensidad, hoy lo hicimos barbaro y al 100%. Seguramente si seguimos así van a ser más los partidos que ganermos que los que perdamos", señaló.

"Tenemos jugadores de renombre, lo sabemos, pero con eso no hacemos nada. Tenemos que seguir laburando porque sabemos que tenemos gol en cualquiera de las posicones, pero tenemos que ser duros defensivamente. Sabemos que adelante hoy me toca a mí, mañana a Barovero, no hay problema en eso, pero tenemos que ponernos bien intesos atrás", concluyó Cabrera.