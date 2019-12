Denunciaron a Pablo Rago por abuso sexual

Este martes se conoció una nueva denuncia que involucra a una figura del espectáculo: se trata de Pablo Rago, quien fue acusado por una mujer de abuso sexual con acceso carnal.

La mujer, cuyo nombre es Érica Basile, radicó la respectiva denuncia en la Comisaría Comunal N° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego brindó un fuerte testimonio en declaraciones radiales sobre los hechos que habrían ocurrido en el departamente del actor y conductor durante 2015.

Fuerte testimonio

"Tuvimos algunas charlas, pegamos ondo y un día él me invitó a su departamento", comenzó contando Basile en diálogo con Ulises Jaitt en el programa El show del espectáculo. "Hablamos de trabajo porque él me había ofrecido algo de limpieza o maquillaje. Yo le había contado que estaba en una mala situación vulnerable porque me estaba separando", agregó.

"Después de tomar algo, nos besamos y el señor empieza a tocarme haciendo presión en las partes íntimas. Él tuvo un pedido sobre algo que no yo estaba acostumbrada. Y a todo esto estaba con una cámara profesional filmando", siguió narrando.

"Yo no quería y le corrí la cámara, pero la dejó. Se puso histérico y caprichoso, yo me quedé perpleja. Allí comenzó a gritarme, insultarme y hacerme burlas", continuó.

Basile también aseguró que no lo pudo hablar con nadie y era algo que la perturbaba mucho. En la denuncia, Basile sostuvo que no radicó la denuncia oportunamente "por temor" y que el actor la siguió hostigando por mensajes telefónicos.



"Después de eso me mandaba videos masturbándose y preguntándome ‘¿Cuándo vas a venir a tocarme?’. Yo no volví más, quedé humillada. Él me pedía fotos y fue como un abuso de poder. Él denigra a las personas", aseguró.

Fuente: Agencias