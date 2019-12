Diego Maradona no se guardó nada: habló de fútbol, amores, odios y hasta de sus hábitos sexuales

Relajado, contento, suelto, cantando, auténtico. Diego Maradona​ mostró todo su repertorio en una entrevista con Líbero (TyC Sports) en la que habló de todo: su presente en Gimnasia, su costado más íntimo, el pasado oscuro con las drogas, el recuerdo de sus padres y la dura infancia en Fiorito.

“Lo peor que pasé de chico fue el hambre. Y no cambió nada. Yo hoy voy a Fiorito y están las mismas calles de barro, de tierra. Yo no me crié con bicicleta, con asfalto. Dormíamos ocho en la pieza y jugábamos en el barro. Comíamos carne el día que cobraba papá, el 4. Ese día comíamos milanesa y eso era como Navidad para nosotros”, repasó Diego, emocionado.

Diego no se guardó nada en una entrevista que tuvo de todo e hizo emocionar a más de uno. Habló su presente como DT, su carrera, la salida de las drogas, la relación con su familia y muchos más temas personales.

Además, fue duro con Juan Román Riquelme, contó experiencias inéditas sobre Lionel Messi y elogió a Marcelo Gallardo, quien según el es "el mejor técnico del fútbol argentino".