Salvó con RCP a una beba de 2 años: "No puedo creer lo que hice"

Una nena de 2 años sufrió traumatismo de cráneo y se encuentra internada en grave estado luego de que su mamá chocara la moto en que se conducían con un camión, cuando aparentemente escapaban de un intento de robo. El hecho ocurrió en la madrugada del último sábado en Calle 7 al 400, en Frontera.

Según informó el sitio Rafaela Noticias, raíz de las lesiones la niña debió ser trasladada al Hospital de Niños de Santa Fe. Por su parte, su madre, de 23 años, resultó con escoriaciones leves en el brazo y rodilla derecha.

Fabiana Verri, una joven que se encontraba reunida con unos amigos en ese momento y que advirtió lo ocurrido, asistió a la nena y -según dijo a El Periódico- le salvó la vida.

"Fue el sábado como a las 3 o 4 de la mañana. Estábamos por calle 7 al 400 en la casa de unos amigos con mi hermana tomando algo y escuchando música, cuando salgo afuera porque hacía calor dentro de la casa donde estábamos. Ahí veo que pasa una chica y se choca un camión que está parado. Y atrás venía una persona, un hombre en una moto, en una YBR creo que era. No le vi la cara porque lo primero que hice fue correr y agarrar a la nena", comenzó.

"Cuando veo que la nena pega la cabeza con el pavimento queda tirada, la agarro y mientras le preguntaba a la madre cómo estaba, a la nena le faltaba el aire. Le toqué el pulso y no tenía. Habían pasado cinco minutos mientras hablaba con la mamá, mientras mis amigas llamaban a la ambulancia. Estábamos todos desesperados y la Policía no venía más. Se iba amontonando la gente y cuando veo que la nena no tenía pulso, la acuesto en el piso y le hice RCP. La madre que gritaba, mi hermana que me gritaba que la salve. Durante 40 minutos estuve haciéndole hasta que vi que reaccionó", siguió.

Verri contó que tras ello, su amigo se ofreció a llevarlas al Hospital iturraspe, lo que finalmente hicieron. "La dejé acostada en la camilla donde me dijeron y ahí la asistieron ellos, le pusieron el respirador, la revisaron, la curaron, y me dijeron que si no le hubiera hecho RCP la nenita ya no tenía vida. Después fue la madre, fue una de las tías, los tíos. La mamá tenía golpeada la rodilla y la cabeza", recordó.

Verri reconoció que no sabía hacer RCP pero que en ese momento fue "lo que le salió". "Nunca hice RCP, jamás, no sabía hacerlo, solamente lo vi en la tele. Cuando veo que la nena dejó de respirar, la acosté y le hice como vi en la tele y le iba haciendo respiración boca a boca hasta que la nena empezó a vomitar y a respirar, y ya tenía pulso", afirmó.

La mujer destacó que tras lo ocurrido, la familia de la pequeña se comunicó con ella para agradecerle lo que hizo.

"Hasta ahora no lo creo, me tiemblan las manos, las piernas, nunca pensé que podía haber hecho eso", concluyó.