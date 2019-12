Maradona habló con Alberto Fernández y le manifestó su apoyo

Diego Armando Maradona había contado durante el viernes que aún no había logrado contactarse con el flamante presidente Alberto Fernández. "Lo llamé y no me atendió. Sí hablé con Kicillof​. ¡Alberto, te estoy llamando!", había dicho el Diez. Finalmente, pudo comunicarse con el primer mandatario.

"Hoy tuve el placer de hablar por teléfono con el presidente @AlFerdezOK. Él cuenta con el apoyo de todo el pueblo argentino y tiene cero soberbia. Él y la vicepresidenta @CristinaFKirchner saben que nuestra lucha hoy no es por los dólares, sino por el pan. Estamos con ustedes", escribió Maradona en redes sociales.

Este sábado se desarrollan las elecciones en Gimnasia. El futuro de Diego Maradona depende del resultado. Si gana Gabriel Pellegrino, afirmó que continuará en el cargo. De lo contrario, afirmó que se marchará.