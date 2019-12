“No puedo usar las redes para decir lo que a mí se me canta, no estoy en el quincho de mi casa”

Roberto Maggi, empresario de nuestra ciudad, quien fue presidente de la Asociación Industriales Metalúrgicos (AIM) y ocupaba hasta el jueves el rol de vocal en la entidad, trascendió las fronteras de la ciudad esta semana. Fue curiosamente por un posteo en su cuenta de Facebook el día en el que asumieron el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Fernández.

En el mensaje, que después eliminó (previo a borra su cuenta), podía leerse: "Sin dudas que nuestro país hoy está de luto, verdadero asco me da. Ahora yo me pregunto, cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una bala en la cabeza a la sinvergüenza de Cristina. ¿Justo hoy a la enferma, tilinga de la hija le dieron el alta médica en Cuba? ¡Qué casualidad!".

Esta acción le valió que el fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, realice una investigación de oficio y hasta deslizó que Maggi podría ser imputado por el delito de "amenaza".

Sin embargo, el fiscal federal N°2 de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano, fue por más, lo denunció penalmente en la fiscalía de turno a cargo de Graciela López de Filoñuk y solicitó de oficio la detención del empresario de San Francisco.

“La doctora López deberá resolver quién se queda con la causa, valorar las medidas que se deben tomar, si el hecho configura en delito de amenaza o apología al delito”, explicó a El Periódico.

- ¿Por qué decidió presentar la denuncia penal contra Maggi?

Considero que es un hecho gravísimo que una persona de estas características, en cuanto a su responsabilidad social, un empresario con capacidad de influencia, que estuvo a cargo de una institución, que exprese lamentar no haber estado en la asunción de la vicepresidenta porque si hubiese estado le descargaba una bala en la cabeza. Son acciones más de un régimen nazi que democrático. Tendrá que evaluar el fiscal si es necesario secuestrar algún arma que Maggi tenga en su casa. Imagínese que el día de mañana visita San Francisco la vicepresidenta, ¿usted cree que estaría segura ante esto? Indudablemente esto es una situación que sobrepasó los límites de la razonabilidad, aun hubiese sido en contra de Mauricio Macri o Alberto Fernández o en contra de un periodista. Esta persona cometió un hecho delictivo y por eso pedí que la fiscal valore si corresponde la detención ante estas gravísimas declaraciones.

- ¿Las redes sociales van más allá del ámbito privado?

La utilización de redes sociales es relativamente nuevo en la historia y deben usarse con absoluta responsabilidad. Expresarse allí no es estar en el quincho de la casa comiendo un asado con amigos donde uno dice lo que quiera. En las redes alguien escribe para que la gente la lea. Mientras más lo lean mejor. Yo no puedo decir que alguien es un delincuente sino tengo pruebas, salvo que esa persona haya sufrido una condena. Si agravio debo atenerme a las consecuencias que es una querella por calumnias y una demanda civil por daños y perjuicios. No puedo usar las redes para decir lo que a mí se me canta, lo que yo pienso y si no les gusta a los otros que no lo lean. Es una equivocación porque las redes sociales deben ser utilizadas con responsabilidad.

- Mucha gente sostiene que hay cosas más importantes de las que se tiene que ocupar la Justicia. ¿Usted qué opina?

Hay cosas más importantes que esto, claro, y hay que ocuparse. Pero esto no puede pasar, mañana le puede pasar a usted, a mí. Son cosas que no se pueden permitir.