Gretel Monserrat sobre la pirotecnia cero: "El beneficio es para todos"

Familias con integrantes con trastornos del espectro autista, entidades animalistas y organizaciones proteccionistas del medio ambiente celebraron, este viernes, la aprobación del proyecto de ordenanza para declarar a San Francisco como una ciudad con "territorio libre de pirotecnia".

La Fundación Bio Animalis, que promovió la iniciativa junto al Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados, se mostró satisfecha con la medida.

Gretel Monserrat, al frente de la misma, manifestó: "Siempre hablamos desde la fundación Bio Animalis como el instituto de derecho animal. Si bien a nosotros nos reconocen principalmente por luchas por los derechos de los animales no humanos, nosotros consideramos que trabajamos en la raíces y por lo tanto el beneficio es para todos, los animales no humanos y humanos también".

Acto seguido agregó: "Siempre trabajamos por los vulnerables, por los diferentes, porque son minorías y muchas veces les cuesta ser reconocidas, ser vistas. Cuesta que sean visibles para una sociedad, entonces consideramos que todo esto es igual a los animales no humanos. Pasan por la misma situaciones entonces nosotros luchamos por todos".

Consultada acerca de su opinión respecto a que la medida comenzará a regir recién a mediados del año próximo y no a partir de estos días, la abogada expresó: "Fueron seis años de lucha. Lo entendemos, porque tenemos también que entender, comprender a los concejales, a los gobiernos de turno sobre estos temas, Desde el Instituto del Derecho Animal, y como abogados que somos, no somos ajenos a la dinámica de estas cuestiones. Por lo tanto si me preguntan a mí si me hubiese gustado, y sí, me hubiese gustado que comience a regir desde hoy. Pero estamos muy conformes, muy contentos de que sea a partir del año que viene. Aparte nos va a servir para poder gestionar para el lado de Frontera".

Por su parte Betiana Acosta, mamá de Francisco (6), un niño que tiene autismo, coincidió con Monserrat y aseguró estar "contenta" con la medida. No sé si mi hijo lo padecerá tanto, pero otros nenes sí. Les molesta, el zumbido les hace mal", subrayó.

A su turno Ernestina Saravia, integrante de la Asociación por el Medio Ambiente y su Dinámica, se refirió a la importancia de vivir en un ambiente libre de ruidos molestos.

"Nosotros globalizamos, ya sea animal o humano, porque es una asociación civil del medio donde vivimos y convivimos. Sean ecos o no, son sonidos que molestan, ya sean vibraciones terrestres que también molestan porque tenemos los vivos activos que vemos y los que no vemos, porque el humano convive con seres vivos que son animales. En estos últimos años luchamos por la preservación de los sonidos, es importante en el ecosistema. Para todo ser vivo es importante no tener sonidos agudos", dijo.

Y finalizó: "Estoy muy contenta. Acá en San Francisco hace mucho que estamos trabajando. Incluso esta mañana de Tucumán me avisan que colegios como los de fonoaudiología o psiquiatría están apoyando y están luchando por lo mismo, asi que es global la lucha por la pirotecnia cero en todo el país".

El proyecto

El reclamo de Bio Animalis contó, además, con el apoyo de numerosas instituciones, ante los daños causados por la pirotecnia en niños con autismos, ancianos, animales, sumados a los numerosos siniestros que puede provocar su uso. La entidad animalista había presentado el proyecto el lunes pasado en el Concejo Deliberante y le había adjuntado el apoyo expreso de Amad, Colegio de Psicólogos, Patitas de la Calle, Instituto Elisa y Cottolengo Don Orione, entre otros.

Según el texto de la ley, quienes no cumplan con la ordenanza serán penados con sanciones que irán de entre las 50 y 2500 unidades de multa (cada unidad equivale a un litro de nafta súper de YPF); la clausura preventiva del local comercial por un término de 10 a 15 días en una primera infracción, por tiempo determinado cuando se den de manera reiterada y hasta definitiva si se agrava el caso.