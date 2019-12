También una diputada denunció a Maggi por su publicación contra Cristina

La diputada nacional Gabriela Estévez (Frente de Todos) denunció penalmente al empresario sanfrancisqueño Roberto Maggi, quien es investigado por la Justicia Federal tras una publicación en su perfil de Facebook donde deseó "haberle descargado una bala en la cabeza" a la vicepresidenta Cristina Fernández, lo que le valió un fuerte repudio en las redes sociales y hasta ahora dos denuncias penales.

"Con su repudiable declaración Maggi violentó la seguridad e integridad física de la vicepresidenta, además de proponer explícitamente como salida a los recambios institucionales previstos en la Constitución, un medio violento y delictual para resolver las diferencias políticas", justificó Estévez.

El comentario de Maggi, hasta hace poco titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco, fue publicado el pasado martes y después fue eliminado. Ante la repercusión a nivel nacional que tuvo, este jueves la Justicia Federal de San Francisco inició una investigación de oficio. En el mensaje podía leerse: "Sin dudas que nuestro país hoy está de luto, verdadero asco me da. Ahora yo me pregunto, cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una bala en la cabeza a la sinvergüenza de Cristina. ¿Justo hoy a la enferma, tilinga de la hija le dieron el alta médica en Cuba? ¡Qué casualidad!".

Maggi también ha vulnerado con su publicación la Ley de Protección Integral a las Mujeres en cuanto constituye un acto de violencia psicológica y simbólica dirigido contra una mujer, la Vicepresidenta, y su hija, Florencia Kirchner, a quien también se refiere en la publicación. — ☀️Gabriela Estévez (@gabiestevezok) December 12, 2019

Problemas con la Justicia

Pero la publicación del empresario sanfrancisqueño trascendió las redes sociales y los medios de comunicación para llegar hasta el ámbito judicial. El fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, informó a El Periódico que Maggi podría ser imputado por el delito de "amenaza" y hasta podría ser detenido. En nuestra ciudad, anticipó Viaut, la causa será girada al juez federal Pablo Montesi.

Por otra parte, el fiscal federal N°2, Gustavo Vidal Lascano, solicitó de oficio la detención del empresario de San Francisco, en una denuncia penal ante la fiscalía de turno a cargo de Graciela López de Filoñuk, para que investigue los posibles delitos de amenazas o apología del delito.

El fiscal pidió detener al empresario y allanar su casa en busca de armas.

Maggi sería al menos citado a declarar. Su posteo le valió hasta el mismo repudio de sus pares de la cámara que supo dirigir, quienes le solicitaron la renuncia como vocal de la entidad.

Su descargo

En la mañana de este jueves, muy temprano, Maggi dialogó con El Periódico y se mostró arrepentido. "Me molestó profundamente lo que hizo (Cristina Fernández) los otros días en la asunción del ex presidente Mauricio Macri, cuando no quiso firmar con la misma lapicera y le dio vuelta la cara. En un momento de bronca dije 'le hubiera pega un tiro en la cabeza a Cristina'. Sé que estuve mal en eso, muy mal, me retracto totalmente y pido disculpas con lo que dije a ella a la audiencia. A Fernández ya le mandé una carta a través de contactos. Sé que estuve mal pero lo hice en un momento de calentura".

Maggi aseguró que tras su comentario recibió agresiones a través de Facebook: "Me dijeron que ojalá me metan una bala en la cabeza a mí, gente que defiende al gobierno, nada más".

En base a la repercusión que tuvieron sus dichos, opinó: "No me la esperaba, para la próxima voy a ver antes de calentarme qué escribo en Facebook. Soy de escribir y soy bastante calentón, pero voy a ver la próxima qué escribo, si es más liviano o no. Ahora hago público un descargo y las disculpas, sin dudas, quiero que quede en claro".

Posteriormente, hizo una publicación en sus redes sociales pidiendo disculpas y consideró que fue "víctima de un exabrupto". Poco después, ante la gran cantidad de críticas, insultos y amenazas que recibió, eliminó su perfil en la red social.