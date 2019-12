Por pedido de los industriales metalúrgicos, Maggi renunció a la comisión directiva

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco (AIM) informó que a raíz de los post de Facebook de parte de Roberto Maggi, emitiendo amenazas contra la vicepresidenta Cristina Fernández, el Tribunal de Ética de la institución, cumpliendo con el estatuto vigente, le pidió que presente su renuncia al cargo de vocal titular en la entidad, algo que sucedió de inmediato.

Maggi, quien hasta hace unos meses ocupó el cargo de presidente de esa institución, escribió en su cuenta de Facebook (la cual ya borró) un repudiable comentario que causó una importante repercusión en medios provinciales y nacionales. En el mensaje, que después eliminó, podía leerse "Sin dudas que nuestro país hoy está de luto, verdadero asco me da. Ahora yo me pregunto, cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una bala en la cabeza a la sinvergüenza de Cristina. ¿Justo hoy a la enferma, tilinga de la hija le dieron el alta médica en Cuba? ¡Qué casualidad!".