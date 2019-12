Se complica la situación del empresario Maggi: piden su detención y allanar su casa en busca de armas

La Justicia Federal de San Francisco inició una investigación de oficio ante los dichos de el extitular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, Roberto Maggi, quien en su cuenta de Facebook escribió un repudiable comentario que causó una importante repercusión en medios provinciales y nacionales. En el mensaje, que después eliminó, podía leerse "Sin dudas que nuestro país hoy está de luto, verdadero asco me da. Ahora yo me pregunto, cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una bala en la cabeza a la sinvergüenza de Cristina. ¿Justo hoy a la enferma, tilinga de la hija le dieron el alta médica en Cuba? ¡Qué casualidad!".

El fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, informó a El Periódico que Maggi podría ser imputado por el delito de "amenaza" y hasta podría ser detenido.

Por otra parte, el fiscal federal N°2, Gustavo Vidal Lascano, solicitó de oficio la detención del empresario de San Francisco.

En nuestra ciudad, anticipó Viaut, la causa será girada al juez federal Pablo Montesi.

Maggi sería citado a declarar. Su posteo le valió hasta el mismo repudio de sus pares de la cámara que supo dirigir.

De oficio

Vidal Lascano, quien no está de turno, denunció penalmente al empresario luego de que escribiera el posteo, informa La Voz del Interior.

Luego de borrar el posteo, el empresario pidió disculpas por Facebook y calificó sus dichos como un "exabrupto", aunque luego eliminó su perfil en la red social.

Vidal Lascano presentó la denuncia penal ante la fiscalía de turno, a cargo de Graciela López de Filoñuk, para que investigue los posibles delitos de amenazas o apología del delito.

El fiscal pidió detener al empresario "ante la peligrosidad", "teniendo en cuenta que las amenazas de este individuo han sido publicadas en la red social Facebook, cuya difusión masiva excede cualquier tipo de competencia".

Vidal Lascano también pidió allanar la casa de Maggi y secuestrar armas.

"No se puede admitir en aras de la libertad de expresión que se realicen públicamente gravísimas amenazas que ha realizado este individuo y que, eventualmente, podrían concretarse en la persona de la señora vicepresidente de la nación, doctora Fernández, toda vez que efectivamente este empresario cordobés lamenta no haber estado en el acto de asunción para 'poder haberle descargado una bala en la cabeza'”, indicó el fiscal cordobés.