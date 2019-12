Mujer accidentada con su hijo en el centro: "Un automovilista me encerró y huyó", dijo

Una mujer y su beba de ocho meses, que se trasladaban a bordo de una moto, sufrieron lesiones leves en un accidente de tránsito que se produjo este jueves cerca de las 9 sobre Pellegrini, entre Bv. 9 de Julio y Bv. 25 de Mayo.

Las primeras informaciones de testigos en el lugar indicaban que la conductora patinó y ambos se cayeron del rodado. Sin embargo, la misma motociclista aclaró que un automovilista la "encerró" provocando su caída y que este huyó.

"Venía en la moto por Pellegrini con mi bebé en la mochilita, pero un hombre o una mujer, no pude ver, que estaba estacionado del lado izquierdo de la calle giró como en U para ingresar a la playa de estacionamiento si ver que venía. Yo cuando me di cuenta estaba en el piso", contó Agustina Tejeda (20) a El Periódico, asegurando que el auto no frenó y la encerró.

La joven, que circulaba en una motocicleta de 110 cilindradas, solo alcanzó a observar que se trataba de un auto "blanco y nuevo".

"Lo que más bronca me da es que no frenó estando con mi hijo en el piso. Cuando se nos cayó la moto encima pensé lo peor, enseguida me asistieron personas que pasaban por el lugar", aclaró.

A raíz de lo ocurrido trabajó en el lugar personal del servicio de emergencias Cruz Verde, que trasladó a ambas al Hospital J. B. Iturraspe para control ya que sufrieron algunas escoriaciones, y personal de Policía Federal que se encontraba en el sector.

"Gracias a Dios no pasó nada grave. Nos hicieron estudios, el bebé no tiene nada y yo raspaduras en el codo y la rodilla", agregó la mujer.