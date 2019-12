En el Loteo Magdalena II reclaman por yuyales y falta de recolección

Vecinos del loteo Magdalena II elevaron un reclamo por yuyales y falta de recolección de residuos, entre otras cosas.

Mediante una carta que enviaron a El Periódico, firmada por más de cuarenta vecinos y propietarios de terrenos en el sector, aseguran que en el lugar el servicio de recolección de basura no es diario, lo que genera acumulación. También reclaman por yuyales, que no se cortan, lo que les genera preocupación ante probables hechos de inseguridad. Asimismo, afirman que cuando llueve el agua queda estancada porque "hay muchos pozos" y "esquinas descuidadas" que hacen que el agua no escurra.

"Reclamamos en el 103 y en el municipio, ahí por San Lorenzo. Nos dijeron que iban a mandar gente, que estaban de asamblea. Lo de siempre, que van a ir, que van a ir... empiezan a cortar, pero cortan un pedazo y después se van. Dijeron que iban a solucionarlo pero hasta ahora nada", se quejó uno de los vecinos.

Lo que pasa en este sector también se sufre en otros barrios, que lanzaron los mismos reclamos. En tanto, las cuadrillas municipales se encuentran trabajando en algunos sectores, en este sentido.