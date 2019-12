Fuerte repercusión tras un comentario de Robert Maggi en contra de Cristina Fernández

El empresario local, ex titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco, expresó en su cuenta de Facebook el deseo de dispararle a la vicepresidenta el día de la asunción. "Cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una bala en la cabeza a la sinvergüenza de Cristina", escribió. El comentario se viralizó y llegó hasta los medios nacionales.

Robert Maggi, quien fuera hasta hace algunos días el titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco, escribió un comentario en su cuenta de Facebook que causó una importante repercursión en medios provinciales y nacionales. En el mensaje, que después eliminó, podía leerse "Sin dudas que nuestro país hoy está de luto, verdadero asco me da. Ahora yo me pregunto, cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una bala en la cabeza a la sinvergüenza de Cristina. ¿Justo hoy a la enferma, tilinga de la hija le dieron el alta médica en Cuba? ¡Qué casualidad!".

En diálogo con El Periódico, Maggi se mostró arrepentido. "Me molestó profundamente lo que hizo (Cristina Fernández) los otros días en la asunción del ex presidente Mauricio Macri, cuando no quiso firmar con la misma lapicera y le dio vuelta la cara. En un momento de bronca dije 'le hubiera pega un tiro en la cabeza a Cristina'. Sé que estuve mal en eso, muy mal, me retracto totalmente y pido disculpas con lo que dije a ella a la audiencia. A Fernández ya le mandé una carta a través de contactos. Sé que estuve mal pero lo hice en un momento de calentura".

Maggi aseguró que tras su comentario recibió agresiones a través de Facebook: "Me dijeron que ojalá me metan una bala en la cabeza a mí, gente que defiende al gobierno, nada más".

Tras lo ocurrido, agregó: "Con Fernández me parece que el país se va a poner en marcha y tengo fichas puestas en él. No nos queda otra más que confiar en el presidente electo. Lo que me molestó mucho fue la gestión anterior de Cristina, lo que ha hecho, y me molestó la asunción de ella, pero creo que Fernández nos va a sacar adelante medianamente rápido, que es lo que quieren ellos, este tipo de gobierno quiere eso".

Por último, y en base a la repercusión que tuvieron sus dichos, opinó: "No me la esperaba, para la próxima voy a ver antes de calentarme qué escribo en Facebook. Soy de escribir y soy bastante calentón, pero voy a ver la próxima qué escribo, si es más liviano o no. Ahora hago público un descargo y las disculpas, sin dudas, quiero que quede en claro".

El descargo

Este jueves, tras la repercusión mediática del tema, Maggi escribió un descargo en su cuenta de Facebook.

En el mismo se lee: "En días pasados, en un momento de mucha carga emotiva, fui víctima de un exabrupto que hice público en un posteo por este mismo medio, el cual fue inmediatamente eliminado, pero que algunos medios sensacionalistas y oportunistas, lo replicaron en sus portales web, y dejando expresamente aclarado que aquellas penosas palabras no representan mi real y sincera forma de pensar, hago pública mi retractación y pido las disculpas del caso frente a quienes pudieron sentirse ofendidos por tal infortunada publicación. Corren tiempos políticos y económicos difíciles, no justifico mi accionar, pero los argentinos vivimos enmarcados en dichas circunstancias que nos condicionan y como todo ser humano, podemos equivocarnos".