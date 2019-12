Balkenende se va de Antártida detrás de un desafío personal

Sin lugar a dudas, el plantel de primera división de hockey de Antártida Argentina tendrá una baja sensible para la próxima temporada. Se trata de Paula Balkenende que continuará su carrera en Córdoba Athletic, equipo de la capital que milita en la división A de la Federación Cordobesa de Hockey.

La jugadora de 20 años lleva 13 años vistiendo la casaca de la institución y se transformó en una de las referentes dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, hoy cambia de vereda para cumplir un objetivo personal y crecer en materia deportiva.

Balkenende explicó que fue el club "rojinegro" quién se acercó con un propuesta tentadora de integrar el plantel superior. "Me dijeron que tenía las condiciones de jugar en otro nivel y me entusiasmó la propuesta, pero tenía que pensarlo y terminar el año. Me esperaron, fui a hacer algunas pruebas y me gustó. Hoy empiezo los entrenamientos nivelatorios para llegar a la pretemporada", contó la jugadora.

"Cuando me lo propusieron tuve miles de sensaciones y de sentimientos encontrados, tenía muchas esperanzas de que en 2020 a Antártida le vaya mejor. Sin embargo, comentándolo con mis allegados y mas allá de que yo amo a mi club, es hora de pensar en cumplir un objetivo mas personal, de querer mejorar pero obviamente me cuesta mucho irme. Voy a extrañar todo porque habíamos creado un vínculo muy lindo con mis compañeras", indicó.





Un desafío

Este paso en su carrera deportiva significa salir de la "zona de confort" y un gran desafío personal en lo deportivo. Tras ser una referente y titular indiscutida, ahora deberá ganarse un lugar en el equipo cordobés. "Va a ser difícil ganarse la titularidad y un puesto en el equipo, pero quería eso. Fue lo que más me movilizó: el desafío de tener que ganarme un lugar en un nivel más alto", indicó.

Desde hace unos años Balkenende vive en Córdoba, eso también ayudó a aventurarse en este nuevo objetivo. "Me costaba ir y volver, entrenar acá y después jugar allá. Era un poco de todo, este año los entrenamientos no fueron tan intensos, yo quería entrenar fuerte y mejorar más técnica y físicamente. Yo tengo 20 años, sé que soy joven, pero no sé hasta cuando voy a jugar al hockey. Nunca tuve la posibilidad de jugar en la A, y no se si la voy a tener en otra oportunidad", sostuvo la jugadora.





Trece años

Balkenende jugó en el club desde los 7 años. "Estoy desde que arrancamos en Banco Nación, el club fue cambiando de lugar y de nombre hasta llegar a Antártida. Hoy tengo 20 años, así que son 13 años", contó.

"Me encanta la relación que formé con mis compañeras y lo que generamos con las mas chiquitas. Llegar el sábado a la cancha y que la mas chicas te reciban con un abrazo, siempre contentas y apoyándonos. Es muy lindo el vínculo que generamos también con ellas y con las más grandes. El hecho de colaborar con la organización de comisión directiva, ayudar en los eventos, me gustaba mucho ayudar en eso también. Me va a costar eso y en el nuevo club me lo voy a tener que ganar", concluyó la jugadora.