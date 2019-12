Mujeres Unidas recibió amenazas tras su última intervención

Pese a la buena convocatoria que tuvo la intervención colectiva "El violador eres tú" que reunió a decenas de personas sobre el bulevar 25 de Mayo, el colectivo feminista de la ciudad se mostró preocupado por varias amenazas violentas e incluso hasta de muerte, que recibieron a través de las redes sociales. Por este motivo, desde Mujeres Unidas San Francisco se encuentran asesorándose legamente y analizando caso por caso para tomar medidas legales al respecto.

La intervención fue organizada por el grupo artístico Manada Teatro y acompañado por Mujeres Unidas y otras agrupaciones disidentes.

Belén Lencia, integrante del movimiento feminista local se refirió al evento de ayer y se mostró preocupada por su repercusión en ciertos usuarios de redes sociales. “Para muchas compañeras que era la primera vez que participaban de una intervención les afectó leer ciertos comentarios, porque hubo algunos muy violentos y agresivos. Con Mujeres Unidas nos estamos asesorando legalmente para negociar con los medios de comunicación para que no se habiliten estos comentarios, hay gente que directamente nos dice que nos va a matar y no hay que quitarle importancia a un comentario así por más que esté en Facebook, porque son personas que incluso tienen denuncias por violencia”, expresó.

Para la actriz no se tratan de simples comentarios, sino que son personas violentas “y que ante una manifestación artística que no afecta a nadie es como que aprovechan y vomitan su violencia”.

Desprotegidas

Las creadoras de esta obra que nació en el contexto de represión que atraviesa Chile, cuentan en su canción que busca concientizar acerca de la culpa que se le suele atribuir de manera machista a las mujeres. "Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía. El violador, eres tú", dice una de las estrofas más repetidas de la canción.

“Por suerte hubo mucha gente a la que le gustó la intervención-rescató Lencina-, obviamente que Manada busca incomodar a la sociedad sanfrancisqueña y creo que lo logramos. A la intervención no la creamos nosotros sino que viene del contexto de la situación que están viviendo las compañeras en Chile y que ellas pidieron que se replique a nivel mundial. La hicimos con muy pequeñas modificaciones y habla de la violencia que sufrimos las mujeres y las disidencias, no estamos protegidas ni cuidadas en ningún lugar”.

Además se mostró conforme de que cada vez sean más las mujeres que participan de las intervenciones artísticas: “Eso implica que estamos generando un cambio en la mirada de los vecinos”, sostuvo.







Personas que se repiten

“Creo que nos debemos una charla entre los movimientos artísticos y disidentes con los medios de comunicación porque hay que tomar medidas”, dijo volviendo sobre los comentarios amenazantes que recibieron. “Que nos digan que nos van a matar es muy fuerte, no es un simple dicho o una broma, son personas que tienen ansias y deseos de violentar a una persona, si no es que no lo hicieron ya. Incluso se repiten las mismas personas cada vez que hacemos estas publicaciones”, insistió la mujer.

Luego remarcó que dichas personas se encuentran identificadas y que cuentan con un álbum con los comentarios y dichos amenazantes.

Unas 50 mujeres

Desde Manada teatro resaltaron la participación de unas 50 mujeres durante la intervención del domingo. Alexia, una de las nuevas integrantes del movimiento feminista se mostró complacida por el trabajo realizado. “Nos pareció increíble lo que generamos, la respuesta del público, como mujeres feministas esta es una forma artística de interpelar al público de la ciudad, mostrando lo que está pasando”, dijo.

Con respecto a los comentarios que hubo agregó: “Estamos tratando de enfocarnos en todo lo positivo que hemos logrado, no es constructivo estar retroalimentando la negatividad de ciertas personas. Pero tampoco podemos hacer como si no pasara nada, nos han amenazado de muerte, que nos van a pegar tiros en los pies ya deja de ser una crítica, entiendo que puede haber gente que no le guste, pero es horrible y muy fuerte esta clase de amenazas”.