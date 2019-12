Así arranca San Isidro en la segunda fase de la Liga Argentina

Este lunes San Isidro inicia la segunda etapa de la Liga Argentina de Básquet tras una primera parte donde le costó solidificar los pasajes de buen juego para potenciarse como equipo y por ello quedó lejos del Súper 4. Ahora comienza un largo tramo de 23 fechas en fase regular que determinarán los puestos clasificatorios de playoffs.

Cabe señalar que ahora se suman los equipos de la Zona Noroeste con los de la Zona Noreste, para conformar la Conferencia Norte. Se enfrentarán todos contra todos bajo el formato ida y vuelta.

Todos los equipos arrastran el 50% de los puntos conseguidos en la primera fase. Es decir, que San Isidro sumó 19 unidades y arrancará esta etapa con 9,5.

Conferencia Norte





El Súper 4. Juegan Barrio Parque ante Deportivo Viedma y Estudiantes ante Oberá TC. Los ganadores avanzan a la final que determinará al ganador de la primera fase.

El fixture

DICIEMBRE 2019

Lunes 9 – Dep. Norte de Armstrong vs. San Isidro

Jueves 12 – San Isidro vs. Central de Ceres

Martes 17 – Tiro Federal vs. San Isidro

Jueves 19 – San Isidro vs. Unión de Santa Fe

ENERO 2020

Sábado 11 – Central de Ceres vs. San Isidro

Domingo 19 – San Isidro vs. Echagüe

Domingo 26 – San Isidro vs. Oberá TC

FEBRERO 2020

Domingo 2 – San Isidro vs. Ameghino

Miércoles 5 – Echagüe vs. San Isidro

Domingo 9 – Independiente de Stgo. del Estero vs. San Isidro

Martes 11 – Salta Basket vs. San Isidro

Viernes 14 – San Isidro vs. Villa San Martín

Domingo 16 – San Isidro vs. Sp. América

Jueves 20 – Rivadavia de Mendoza vs. San Isidro

Sábado 29 – Ameghino vs. San Isidro

MARZO 2020

Miércoles 4 – San Isidro vs. Rivadavia de Mendoza

Lunes 9 – Sp. América vs. San Isidro

Viernes 13 – San Isidro vs. Salta Basket

Martes 17 – San Isidro vs. Barrio Parque

Viernes 20 – Unión de Santa Fe vs. San Isidro

Lunes 23 – Barrio Parque vs. San Isidro

Viernes 27 – San Isidro vs. Independiente de Stgo. del Estero

Domingo 29 – San Isidro vs. Norte de Armstrong

ABRIL 2020

Jueves 2 – Villa San Martín vs. San Isidro

Sábado 4 – Oberá TC vs. San Isidro

Martes 7 – San Isidro vs. Tiro Federal