Nadadores del Sport, presentes en el Circuito Natura Sports de Aguas Abiertas

Este domingo se desarrolló la primera fecha del Circuito Natura Sports de Aguas Abiertas que contó con la participación de cinco representantes del Sport Automóvil Club. La jornada se realizó en el dique Los Molinos en horas de la mañana.



Daniel Aimar consiguió el segundo lugar en la categoría 35 a 39 años Master C, mientras que María Paula Cottani fue tercera en la rama femenina de la misma categoría. En tanto, Mariano Jarosuk finalizó séptimo en la categoría 35 a 39 Master C, Silvia Rodríguez fue cuarta en la divisional 45 a 49 años Master E y Vanina Guntero consiguió la misma posisción en 35 a 39 años Master C.