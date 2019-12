Elecciones en Boca: Ameal empieza a tomar distancia en el escrutinio

Boca elige presidente: después de 24 años de gestión ininterrumpida del macrismo, el oficialismo (encabezado por Christian Gribaudo) pone a prueba su capacidad para seguir conduciendo el club este domingo, en las elecciones que determinan quién se erige como sucesor de Daniel Angelici, que comandó el club durante los últimos 8 años. Hay un nombre que sobresale: el de Juan Román Riquelme, ídolo del club, que se decidió a ser parte de la lista de Jorge Ameal como vicepresidente 2°. Su presencia marcó el pulso de las semanas previas.

Las fórmulas son tres. Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi (Agrupación La mitad + vos), Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini (Agrupación Juntos por Boca), y José Beraldi y Rodolfo Ferrari (frente "Unidos para volver a ganar").

22.45 Parciales sobre 44 mesas: 1°, Ameal, con 4686 votos (47,40%); 2°, Gribaudo, con 3371 (34,10%), y 3°, Beraldi, con 1811 (18,32%). Porcentaje escrutado: 25,77 % (9886 sobre 38363). Ameal consiguió tomar una amplia diferencia en las mesas femenina. El fuerte oficialista era el interior, pero las cifras parciales están claramente por debajo de lo esperado por la conducción actual.

21.50 Parciales sobre 30 mesas: 1°, Ameal, 2355 votos (40,72%); 2°, Gribaudo, con 2153 (37,22%), y 3°, Beraldi, con 1259 (21,77%). Nulos 17. (0,29%). Total de votos escrutados: 5591 (15,08%).

21.15 Parciales, tras escrutarse 18 mesas: 1°, Ameal, con 1410 votos (39,53%); 2°, Gribaudo, con 1315 (36,87%), y 3°, Beraldi, con 834 (23,38%). Nulos, 8. Total de votos al momento: 9,30 por ciento.

20.40 Resultados parciales, con siete mesas escrutadas sobre un total de 143: Ameal, 567 votos; Gribaudo, 467, y Beraldi, 354.

20.15 Se dieron a conocer los resultados de la primera de las 143 mesas: Gribaudo, 81 votos (40,30%); Ameal, 90 (44,78%), y Beraldi, 30 (14,93%).

19.25 Oficial: en las elecciones votaron 38.363 socios, marca histórica para Boca y para el fútbol argentino.

19.19 Las urnas son trasladadas de la carpa instalada fuera del estadio al salón Filiberto para el recuento de los votos.

18.30 Los comicios concluyeron con la participación de más de 38.000 socios, récord absoluto para un club de fútbol en la Argentina; la plusmarca previa era de 26.000 participantes, también registrada por Boca. Se prevé que los primeros números se darán a conocer cerca de la 21.45, y a las 23 ya podría conocerse una tendencia.

18.00 Se cerraron los molinetes de la Bombonera. Sólo pueden votar los socios que ya están dentro del club. A partir de las 20 comenzará el conteo de los sufragios.

16.30 La carpa consiguió esa tranquilidad propia de las anteriores elecciones. El voto y la salida del club de Riquelme desactivó esa locura que había en el recinto, donde fue dificultoso moverse durante seis horas. Evidentemente, muchos también estaban esperando la presencia del ídolo. No es casualidad que desde el parlante pidieran permanentemente que aquellos que ya habían emitido su voto debían abandonar el lugar. Una vez que pasó un pogo en el que Román se prendió, el pasillo quedó mucho más liberado y hasta en silencio: una paz que no se había conseguido en todo el domingo. Pasadas las 16 ya hubo filas más cortas y sufragios fugaces.

15.10 Se estima que, a falta de tres horas para el cierre de los comicios, ya votaron más de 25 mil socios. A ese ritmo, será una elección récord en la historia de Boca.

14.55 Piden a través de los parlantes que los fiscales suban al sistema aquellos votos que no habían podido ser sumados por la extensa caída del mismo. "Es clave para que, a la hora de las definiciones, podamos saber la cantidad de votos de esas mesas", avisan.

14.20 Juan Román Riquelme ingresa a la carpa. Los socios se acumulan. Él muestra una sonrisa rumbo a la mesa 47. Acompañado de principio a fin por sus fanáticos: "Riqueeeelme, Riqueeeeelme", se escucha fuerte en la carpa. Aunque en ese momento, la canción que más fuerte se oyó lo ubicó como el gran responsable de la presencia de tanta gente: "¡Los sacamos esta tarde, de la mano de Román, y dale Boooo, y dale Booooo!". Cuando salió del cuarto oscuro, los hinchas se volvieron locos por tocarle la cabeza. Riquelme ya votó.

13.45 "Que la gente salga de la casa y venga a participar de esta fiesta", dice Riquelme. "Las demoras son lógicas, hay que tener paciencia para votar", explica Gribaudo. Boca vive un día histórico entre una afluencia masiva y la expectativa por el resultado.

13.00 Un total de 9.140 socios de Boca habían votado en las elecciones del club pasadas las 12 pese a las irregularidades denunciadas por la oposición, según datos suministrados a Télam por las autoridades electorales. El comicio se abrió a las 9, como estaba previsto, pero minutos después quedó interrumpido por fallas en el sistema y faltante de sobres, lo que provocó que una gran cantidad de socios no pudiera ingresar al club hasta las 9.25.

12.20 Juan Carlos Crespi cruza a Mario Pergolini, que se había quejado por las demoras para poder votar: "No vino a la iglesia a tomar la hostia", dice.

12.06 En el pasillo alternativo y el del recinto cada vez se hace más difícil de caminar. La cantidad de gente comprometida a votar es enorme. Y se escuchan opiniones aisladas vinculado a eso. "¿Esto lo vimos alguna vez? ¡Nunca! Antes entrábamos y salíamos. Mirá lo que es esto hoy", charlan dos amigas mientras buscan sus mesas. "Mirá lo que es esto. No salimos más", le advierte cariñosamente un padre a su hijo.

11.30 Aunque el calor es insoportable, la gran mayoría de los socios se mantiene a la espera de su voto con paciencia, siguiendo la elección por sus celulares. Aunque unos pocos ya analizaban irse debido a las largas filas que había en cada mesa.

10.45 Mario Pergolini, candidato a vicepresidente en la fórmula "Identidad Xeneize" junto a Jorge Amor Ameal, emite su voto en la urna de la mesa N°5. "¡No hizo la cola!", gritó alguno, en referencia a que, al ser candidato, fue derecho a la acción. Aunque muchos más socios de esa misma fila se dedicaron a captar el momento con sus teléfonos, entendiendo la situación.

10.30 Uno de los candidatos opositores a presidente de Boca, José Beraldi, pidió "una elección en paz" después de las irregularidades denunciadas por Riquelme. "Vine a informarme sobre lo que está pasando. Lo único que pido es que la elección sea en paz y todos somos responsables de eso. Tiene que ser un día de fiesta para todos los socios", anheló el dirigente cabeza de la agrupación "Unidos para volver a ganar".

9.55 Problemas con el sistema electrónico anuncia el presidente del tribunal electoral. "Que los fiscales anoten el voto y más adelante, cuando se solucione, se ingresará en el sistema", avisa Carlos Aguas, presidente del tribunal electoral, por un altavoz.

9.50 Riquelme se para frente a la prensa, en la calle. Dice que si entra, después no lo van a dejar salir del club. "Pusieron una regla nueva. No tendrian que desaparecer boletas, no tendrían que faltar sobres, no deberían pararse las votaciones por falta de sistema, a los micros de los hinchas del interior les pincharon las ruedas. Son tramposos", acusa al oficialismo. Se calienta la mañana en la Bombonera.

9.26 Finalmente, ratifican el inicio. Y advierten que los sobres de impugnación serán los sobres comunes, en el que ingresarán el sobre con el voto impugnado con su debida justificación.

9.22 Se vuelve a oír la misma voz, para anunciar todo lo contrario: la suspensión momentánea producto de la falta de sobres de impugnación y firmas de fiscales. Y la citación a los apoderados de las listas para resolver el inconveniente.

9.20 Desde un parlante dieron aviso del comienzo oficial de las elecciones. "Que sea en paz. ¡Vamos Boca!".

Fuente: La Nación