Miguel Baldoni es el nuevo campeón del Rally Argentino

El Rally de Villa Carlos Paz, 10ma fecha del Campeonato Argentino de Rally, coronó a los campeones 2019 con un Gran Premio que bailó a ritmo de Tango. Es que los dos principales referentes del Tango Rally Team, Marcos Ligato (Chevrolet Agile MR) y Miguel Baldoni, (Chevrolet Agile MR), llegaron con siete puntos de diferencia como los únicos con posibilidades de consagración para definir un campeonato, que, en lo deportivo, estuvo lleno de alternativas.



Baldoni supo aprovechar los inconvenientes mecánicos que aquejaron a Marcos Ligato durante todo el fin de semana (problemas de turbo y eléctricos los retrasaron desde la prueba especial 2), para encarar los especiales con una cuota menos de presión.

De todas maneras, el oriundo de San Luis, realizó una carrera perfecta, sin fisuras que lo tuvo siempre al frente del clasificador hasta que bajó el rimo en los kilómetros finales para poder asegurar el ansiado título.

El “Coyote Puntano” había logrado el campeonato del Grupo N Light en el 2009, y a partir de allí, siempre fue protagonista de la clase mayor pero nunca había podido coronarse hasta su performance de esta temporada. Las estadísticas lo avalan, fueron 7 podios en 10 competencias de las cuales 2 fueron victorias en los rallies de Neuquén y San Luis.

Baldoni, consigue, de esta manera, quebrar una hegemonía de 13 años de campeonatos que quedaron en manos de cordobeses. Entre Federico Villagra (Ford Fiesta MR) y Marcos Ligato se dividieron todos los torneos absolutos desde el 2006 hasta la fecha.

“Es una alegría inmensa, se buscó durante muchos años, Marcos Ligato y Federico Villagra son pilotos increíbles, nos costaba mucho ganarle el campeonato y este año se nos dio, creo que ya teníamos la madurez necesaria para hacer un torneo pensante y lo supimos aprovechar, quiero agradecer al equipo que me dio un auto increíble, a mis dos navegantes, a la gente de San Luis que siempre me tiran buena onda y a toda mi familia que siempre me apoyó”, comentó el piloto puntano.

La carrera quedó en manos de Nicolás Díaz (Ford Fiesta MR) con un tiempo de 1:10.03,5, quien, con una superlativa actuación durante la etapa del domingo, saltó de la sexta posición al primer puesto en la general. Fue la tercera victoria del bonaerense en Villa Carlos Paz luego de las conseguidas en 2016 y 2018 pudiendo cerrar el año de la mejor forma en una carrera que le sienta muy bien. Miguel Baldoni fue su escolta a 8.7 segundos y Federico Villagra completó el podio a 17,2 segundos de la punta.

El resto de los campeones

En la Rc3 Junior: El bonaerense Lucas Machado se llevó la victoria en las sierras cordobesas luego de una intensa lucha con Esteban Bilbao, Paulo Soria y Nadia Cutro para lograr su primera corona a nivel nacional dentro de la divisional. Machado superó por 2.44,6 minutos a Walter D´Agostini quien lo escoltó.

En la RC5: La dupla conformada por Adrian Sanchez/ Ignacio Uez Ahumada, tuvo una carrera pensante para lograr el tercer puesto definitivo que le dio los puntos necesarios para retener la corona lograda en el 2018. Su principal rival, Damián Idañez perdió más de 2 minutos al romper una goma al promediar la segunda etapa y ahí se le abrieron las posibilidades para cerrar las cosas a su favor.

Copa Senior: En la categoría reservada para los pilotos mayores a 55 años, el español Fernando Álvarez Castellano consiguió el título con el segundo puesto de la categoría, carrera que quedó en manos del catamarqueño Walter D´Agostini.

Clasificación Final Rally Villa Carlos Paz 2019

1-Nicolás Díaz - Luis Allende (Ford Fiesta - MR) 1:10:03,5

2-Miguel Baldoni - Marcelo Der Ohannesian (Chevrolet Agile - MR) +8.7

3-Federico Villagra - José Díaz (Ford Fiesta - MR) +17.2

4-Augusto D´Agostini - Juan Pablo Carrera (VW Polo - MR) +1.07,1

5-Marcos Ligato - Rubén García (Chevrolet Agile - MR) +1:28,9

6- Martín Suriani – Zacarías García (DS3 - MR) +2:58,0

7- Tomás Maranzana – Pedro Salamone (Vw Gol MR) + 3.30,4

8- Gastón Pasten – Fernando Mussano (Vw Polo – MR) + 4.23,4

Fuente: La Voz del Interior