Conmemorarán hoy, con un evento, el Día de las Personas con Discapacidad

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre, "Los Inclupas", un grupo de papás por la inclusión, organizan una actividad para hoy domingo 8 de diciembre desde las 19 en la plaza de barrio El Prado.

Durante esa tarde se expondrá una muestra fotográfica de Mónica Puga denominada "Fotografiando el Alma".

También se presentará la banda de la Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda que tocará de manera inclusiva. Es decir, teniendo en cuenta que muchos de los presentes serán personas con alguna dificultad sensorial, ese día la banda tocará a un sonido más bajo de lo habitual.

Y se lanzará la campaña a nivel nacional "Corazón de Tapita", un proyecto de inclusión de Lucas Lobato, un acompañante terapéutico que promueve el uso de ese particular distintivo en familiares y acompañantes terapéuticos de personas con una discapacidad que no se pueda ver a simple vista.

"Si ves a alguien que tiene el prendedor 'corazón de tapita' significa que la persona que está al lado tiene una capacidad diferente que no se puede ver a simple vista", explica Lucas en un video que subió a sus redes. Y agrega: "Si ves que esa persona está teniendo una actitud negativa o se está comportando de una forma que no está bien vista por la sociedad, no lo juzgues, no lo critiques, no lo mires mal... Comprendélo", dice.

Ver esta publicación en Instagram Ayuden a compartir ❤ Una publicación compartida por Lucas Lobato (@lucaslobato) el 23 de Oct de 2019 a las 3:41 PDT







Se sugiere llevar el equipo de mate.