Jeremías Diotto: "Siempre quise cantar el himno con la camiseta de la Selección"

El aguante de los pibes Diotto contó que en la Selección solo podían utilizar los celulares en momentos asignados por el cuerpo técnico, en esos momentos pudo contactarse con sus amigos de la u17 de San Isidro, entrenadores y familiares que le manaban mensajes de apoyo . "Siempre me hablaban, preguntando como me iba. Nos daban una hora de celular y los pibes estaban siempre conmigo, pendientes, sin ellos no habría logrado nada. Quiero agradecer a los entrenadores, a Gustavo Morla que siempre se preocupó por mí, me aconsejó y por supuesto a mis compañeros", expresó el joven de Marcos Juárez.