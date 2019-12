Blengini: “Dios me dio una segunda oportunidad”

Todo Freyre festeja y no es para menos. El pasado fin de semana 9 de Julio Olímpico se coronó campeón de la Liga Cordobesa de Básquet y consiguió el ascenso al Torneo Federal. En ese marco el entrenador sanfrancisqueño Eduardo “Mara” Blengini se mostró muy contento por el título obtenido y destacó la dedicación de su equipo para alcanzar el objetivo.

“La primera sensación es de alegría y de placer absoluto, es algo que nosotros nos habíamos propuesto al inicio del torneo que era tratar de ser protagonistas. Después gana uno solo, pero cuando fue pasando el torneo nos íbamos dando cuenta de que se podía dar la posibilidad, que estábamos en un lote de 5 o 6 equipos con chances y que se podía ganar”, señaló.

En la final, Nueve ganó los dos juegos de visitante, pero perdió el primero en condición de local. “Cuando se perdió ese partido, aparecen los fantasmas y los miedos, pero a lo largo de la serie fuimos justos campeones. Terminamos jugando como lo hicimos durante gran parte del año y por eso no quedamos con la final”, dijo Blengini.

El entrenador señaló también que en el pueblo todo es alegría y recién con el correr de los días se empieza a tomar dimensión de lo logrado. “La gente recién ahora toma dimisión de que Freyre se posicionó a nivel nacional, obviamente que la euforia es mucha. Hay que disfrutarlo porque en breve tenemos que ponernos a trabajar para lo que viene, ahora estamos en los días que se festeja”, dijo el DT.

Una segunda oportunidad

Blengini ya había estado en esta instancia del torneo provincial. Fue en 2013 cuando alcanzó la final con El Tala, sin embargo, en aquella oportunidad no pudo consagrarse ante Hindú de Córdoba. “Yo soy de los que cree que siempre Dios te da una segunda posibilidad, en lo personal, me había tocado perder una final y es muy feo. Todos te dicen que jugar una final es muy lindo, pero perderla es feo, hoy tengo la otra sensación, la de la victoria y es un mimo al trabajo que uno realiza, yo no sé si tomarlo como revancha, pero si una nueva posibilidad y esta bueno conocer el sabor del campeonato”, precisó.

Un estilo de juego marcado y mucho estudio

Para quedarse con el título el entrenador explicó que hubo mucha disciplina y trabajo de los jugadores. “Fuimos muy respetuosos de las reglas, el equipo en los momentos que lo necesitó tuvo carácter. Es un equipo atrevido donde jugamos siempre alrededor de los 100 puntos, se animó permanentemente, cumplimos las reglas establecidas y ser respetuosos de eso nos llevó al campeonato”, precisó.

Por otro lado, sostuvo que hubo un estilo de juego marcado, pero también mucho estudio de los rivales. “Nosotros tratamos de jugar siempre de una manera intensa como lo hicimos en el año, pero sí la experiencia me lleva a ver que los equipos en la fase regular juegan de una manera y en los playoffs cambian en algunas cosas, entonces hubo un estudio mayor, tratamos de llevar al rival a jugar a lo que nosotros queríamos que jueguen. Ahí se respetaron las reglas, y poner al rival en condiciones que hagan lo que vos pretendés que hagan, cuando eso se ve plasmado en la cancha vienen los logros. Hubo bastante estudio sin dejar de ver y pensar lo que jugábamos nosotros”, expresó.

Lo que viene…

Blengini explicó que ahora el receso es largo, que hay tiempo para comenzar a trabajar en lo que viene, pero dejó claro que la idea es volver a ser protagonista. “La idea es primero descansar un poco la cabeza. Hace dos años que no tenemos vacaciones por jugar Provincial e Interasociativo. Uno ya tiene una vaga idea de lo que va a buscar, pero quiero estar más tranquilo, la idea es ser protagonista y para eso tenemos que armar un equipo competitivo”, indicó el entrenador.