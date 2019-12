Diputados que abandonaron el bloque Juntos por el Cambio le contestaron a Macri

Luego de que el presidente Macri tratara de traidores a tres diputados que, tras haber conformado listas por el PRO, decidieron conformar un interbloque aparte, los legisladores recién asumidos salieron a contestarle. El Presidente, a través de un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, les había exigido que devuelvan sus bancas.

Lo hizo en la previa de un encuentro en la Quinta de Olivos con todo el interbloque de Juntos por el Cambio, tras tomar conocimiento que los diputados Pablo Ansaloni, Beatriz Ávila y Antonio Carambia conformaron un bloque aparte, llamado Unidad y Equidad Federal, que tendría buena sintonía con el futuro presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, que esperaba retenerlos en el interbloque, fue quien alzó la voz de advertencia con un tuit en el que desnudó la situación: "Lamento que los diputados Pablo Ansaloni, Beatriz Ávila y Antonio Carambia, electos por la boleta de Juntos por el Cambio, hayan decidido no formar parte de este espacio. Estoy seguro de que juntos hubiésemos trabajado muy bien por el bienestar de todos los argentinos".

Seguidamente, tras un encuentro con sus diputados que conformaron un bloque de 116 bancas, la segunda minoría detrás del Frente de Todos, el Presidente se sumó a Ritondo con un fuerte tuit: "Lamento la desafortunada decisión de los diputados Ansaloni, Ávila y Carambia de abandonar el bloque luego de formar parte de nuestras listas. Esta traición a la confianza de los votantes que los eligieron es opuesta a nuestros valores y a lo que creemos. #QueDevuelvanSusBancas ", lanzó Macri.

"Eligieron las prebendas del poder de los Fernández por sobre la representación de millones de argentinos", los acusó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, futura presidenta del PRO, quien también les reclamó que renuncien a sus bancas.

No obstante, pese a las acusaciones, los tres diputados no se fueron al Frente de Todos, sino que formaron otro bloque, que reúne a diputados de distintas provincias. Los tres habían llegado bajo el paraguas de Cambiemos, pero responden a distintos sectores alejados del PRO.

Ansaloni proviene de la corriente del difunto Gerónimo "Momo" Venegas. Su decisión de alejarse del PRO fue consensuada con la UATRE y las 62 organizaciones peronistas.

Sobre los dichos de Macri señaló: "Me duele porque de nuestro espacio se le dio mucho acompañamiento", indicó Ansaloni al contestarle y continuó: "El que le falló al votante fue él y por eso nos estamos yendo de este espacio".

"Él le mintió al pueblo argentino y nosotros lo acompañamos siendo leal porque si hay algo que tenemos los que venimos del interior y somos del campo, es nuestra palabra", añadió.

Ansaloni apuntó que en el bloque del que formaron parte no fueron "tenidos en cuenta durante esos cuatro años".

Por su parte, Avila es la esposa del intendente de Tucumán Capital, Germán Alfaro, quien ya había manifestado su distancia con Macri en la campaña.

La diputada le respondió a Macri a través de Twitter al recordarle que fue el causante de "la mayor angustia traicionando la esperanza de todo el pueblo argentino y que manejó a sus votantes con slogans publicitarios vacíos de contenido". No pareció estar conforme y publicó otro donde afirmó que ella hace política en la calle y no en Twitter y además dijo que no escuchó "las mismas condenas ni que le pidieran la banca cuando cooptaron a Miguel Angel Pichetto, que fue nada menos que su candidato a vicepresidente".

En tanto, Antonio José Carambia es hermano del intendente de Las Heras, José Maria Carambia, que en las elecciones de este año protestó porque había quedado pegado a la boleta del presidente Macri. "¡Yo en mi boleta no pienso llevar a Macri! ¡A ningún presidente porque somos un partido Vecinal! Y no pueden obligar a llevar candidaturas que no participamos. Es una elección", remarcó en su Facebook.

Fuente: La Nueva Mañana.