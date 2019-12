Alberto Fernández le respondió a Macri: "No está para aconsejar a nadie"

El presidente electo Alberto Fernández le respondió al mandatario Mauricio Macri, quien a través de sus redes sociales lo había cuestionado al sostener que "dice demasiadas cosas y para un presidente eso no es bueno”. En diálogo con el canal C5N, Fernández dijo: "Le agradezco a mucho a Macri los consejos, pero él no está para aconsejar a nadie, francamente”.

"Hoy escuchaba que Macri decía ´Alberto sería preferible que hable menos´. Y la verdad que yo hubiera preferido que él no mienta tanto", dijo en la entrevista, a una semana de asumir la Presidencia.

El próximo jefe de Estado aprovechó para criticar a la actual gestión: "Este Gobierno se retira con aumentos de prepagas, de naftas, de servicios ¿Y la gente? A partir de ahora vamos a empezar a pensar en la gente. La política es representación de intereses. Yo sé que represento el interés de los jubilados y de los que están sin trabajo. Macri dejó a la Argentina en un pantano".

Además se diferenció del actual presidente y rechazó la idea de que se dejan "bases sólidas" para el crecimiento del país. "Lo que en verdad nosotros tenemos que tener presentes es que la gran diferencia entre Macri y yo no es lo que decimos, sino que hay uno que dice la verdad y uno que miente. Y yo no miento, y como no miento, no puedo decir que la Argentina tiene bases sólidas como dice Macri".