Federal A: así se juega la última fecha del 2019

El próximo fin de semana se juega la 15° fecha -última de la primera rueda- del Federal A y Sportivo Belgrano recibirá a San Martín de Formosa el sábado a las 17.30. La "verde" necesita volver a la victoria para meterse a la fase preliminar de Copa Argentina sin depender de nadie y también para cerrar una etapa turbulenta con una sonrisa ante su gente.

De no ganar, dependerá de otros resultados. El empate lo puede clasificar, si es que pierde Defensores, pero de no ser así habrá que esperar cómo termina Unión de Sunchales (debe perder, por varios goles). Una derrota obligará a que Defensores pierda, por varios goles también, para quedar clasificados.

La fase preliminar de la Copa Argentina. Clasifican los mejores 13 de la zona. En caso de empate en puntos entre dos clubes en una posición se debe recurrir a los partidos entre sí. De persistir la igualdad se recurre a la diferencia de gol, luego a los goles a favor y luego a los goles a favor de visitante. Si hay más de dos clubes igualados se conforma una minitabla bajo la misma modalidad.

Solo un resultado le sirve para no depender de nadie. Sin embargo, la victoria no es necesaria solo por la Copa Argentina, sino que también Sportivo tiene que empezar a sumar para salir del fondo. Cerrar la primera rueda con la mayor cantidad de puntos posibles; y en enero, bajar y dar de nuevo, con algunas caras nuevas seguramente, de mitad de cancha para adelante.

La primera vez. Nunca antes se cruzaron Sportivo Belgrano y San Martín de Formosa. Será la primera vez en la historia que se vean las caras.

Un rival que llega en levantada El equipo formoseño, que conduce Ricardo Pancaldo, acumula 7 partidos consecutivos sin conocer la derrota donde ganó cuatro y empató tres. Marcha noveno con 18 puntos, ya aseguró su lugar en la fase preliminar de la Copa Argentina y busca afianzarse en la lucha por los puestos de clasificación. La última derrota fue el 11 de octubre, en la séptima fecha. Fue ante Sportivo Las Parejas por 3 a 0 en condición de visitante. Días después, Salvador Ragusa renunció a su cargo como entrenador.

Así se juega la 15ª fecha:

ZONA A

SAB | 17 hs Gimnasia (ER) vs Sarmiento

Árbitro: Fernando Marcos

SAB |17.30 hs Sp. Belgrano vs San Martín (Formosa)

Árbitro: Jorge Sosa

SAB | 18 hs Crucero del Norte vs Atl. Güemes

Árbitro: Carlos Córdoba

SAB | 18.30 hs Unión (Sunchales) vs Sp. Las Parejas

Árbitro: Guillermo González

SAB | 20 hs Def. de Belgrano vs Juv. Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Jonathan Correa

SAB | 21.30 hs Boca Unidos vs Douglas Haig

Árbitro: Nelson Bejas

SAB | 21.45 hs Chaco For Ever vs Def. de Pronunciamiento

Árbitro: Luis Lobo Medina

LIBRE: Central Norte (Salta)

ZONA B

VIE | 21.45 hs Dep. Maipú vs Ferro (Gral. Pico)

Árbitro: Fedrico Guaymas Tornero

VIE |21.45 hs Sp. Desamparados vs Huracán (Las Heras)

Árbitro: Jonathan Correa

SAB | 17 hs Camioneros vs Sp. Estudiantes

Árbitro: Lucas Novelli Sanz

SAB | 17 hs Círculo Dep. vs Dep. Madryn

Árbitro: Carlos Gariano

SAB | 17 hs Sol de Mayo vs Sansinena

Árbitro: Luciano Julio

SAB | 17.30 hs Juv. Unida (San Luis) vs Olimpo

Árbitro: Fabricio Llobet

SAB | 18 hs Villa Mitre vs Sp. Peñarol

Árbitro: Cesar Ceballos

LIBRE: Cipolletti

Con información de Ascenso del Interior