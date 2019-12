Batistuta: "Estamos en negociaciones avanzadas con dos entrenadores que están con muchas ganas de venir"

El ex delantero confirmó que será presidente del Consejo de Fútbol si José Beraldi gana las elecciones en Boca. "Si venimos nosotros le agradeceremos pero buscaremos otro técnico... Alfaro es una persona excelente, muy respetuosa, pero esto es Boca y hay que transmitir lo que el hincha quiere", indicó.

Si José Beraldi es elegido por los socios de Boca el próximo domingo en las elecciones, Gabriel Batistuta tendrá un rol central en lo que respecta a las decisiones deportivas: más concretamente será presidente del Consejo de Fútbol. El ex delantero habló en el programa de TyC Sports Líbero y acá te dejamos las principales definiciones que dejó.

SOBRE RIQUELME

"Me da mucha lástima lo que está pasando. En algunas jugadas, Riquelme, que es un ídolo total de Boca, queda un poco embarrado por su decisión de involucrarse de lleno. Me choca y me sorprende. Por otro lado, aprecio que ponga en duda su idolatría porque hoy está cómodo y es historia pero entrando en un terreno desconocido está arriesgando todo lo que es hoy. Desde ese punto de vista lo admiro".

EL FUTURO DE ALFARO

"Todos respetamos a Alfaro, pero nunca su equipo se pudo identificar con la gente. Si venimos nosotros le agradeceremos pero buscaremos otro técnico. Estamos en negociaciones avanzadas con dos entrenadores que están con muchas ganas de venir. Alfaro es una persona excelente, muy respetuosa, pero esto es Boca y hay que transmitir lo que el hincha quiere".

LA CONTINUIDAD DE TEVEZ

"Hay que hablarlo. Hay que respetarlo como ídolo y hay que tomar la mejor decisión para Boca. Hay que ver si tiene ganas, qué condiciones pone y nosotros le vamos a exigir que rinda. Las dos partes tienen que tener ganas. No es lo mismo tratar con Carlos que es un ídolo total que con un pibe que recién sale de las inferiores. Yo le renovaría a cualquier jugador que quiere seguir triunfando y representar a Boca como Boca se merece".

UN CENTRODELANTERO: EL PRINCIPAL PUESTO A REFORZAR

"En equipos grandes se necesita competencia, que el que compite no esté tranquilo porque el que está atrás lo puede llegar a molestar. Boca necesita un 9. Hay varios nombres, Paolo Guerrero es uno de ellos".

UNA CHARLA CON ZLATAN

"Antes de ayer hablé con Ibrahimovic, pero sólo lo llamé para saludarlo. Ni siquiera hablamos de Boca. Le pregunté si iba a seguir jugando. Tuvimos una charla. Lo conozco hace rato".