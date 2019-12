Córdoba: su esposa intentó cortarle los testículos con una tijera

El fiscal de Violencia Familiar, Pablo Camacho, interviene en un particular caso ocurrido en barrio Patricios de la ciudad de Córdoba.

En un domicilio ubicado en calle Pedro Sanguinetti al 3.800 en ese sector de la Capital, una joven agredió con una tijera a su esposo y le quiso cortar los testículos, en un aparente ataque de ira debido a una enfermedad psiquiátrica que padece.

“Yo llegué a mi casa y estaba en paños menores, ella me atacó y tenía todo preparado para prenderme fuego, me provocó un estrangulamiento en los testículos y luego agarró una tijera y me los quiso cortar y me decía ‘que me iba a morir desangrado'”, señaló Santiago, la víctima ante la consulta de Mitre 810, quien se encuentra fuera de peligro.

El joven fue asistido de manera inmediata por un vecino y trasladado al Hospital de Urgencias para su asistencia y luego de realizadas las curaciones del caso fue dado de alta este viernes antes del mediodía.

El fiscal Camacho confirmó también a ese medio que se dispuso la internación en una institución psiquiátrica de la agresora ya que padece una enfermedad que necesita de tratamiento.

Un caso similar ocurrió en Córdoba en 2017, cuando Brenda Barattini mutiló los genitales de su amante con una tijera de podar mientras mantenían relaciones sexuales. (Fuente: Vía Córdoba)