Copa América 2020: el estadio Kempes recibirá a Argentina contra Uruguay

EL CAMINO DE ARG 🇦🇷 en la fase de Grupos de la Copa América 2020:

1º Vs 🇨🇱- 12/6

Estadio Monumental (River)



2º: Vs 🇺🇾- 16/6

En el Mario Kempes (Talleres)



3º: Vs 🇵🇾 - 20/6

Estadio Monumental (River)



4º: Vs 🇦🇺 - 26/6

Estadio Monumental (River)



5º: Vs 🇧🇴 - 30/6

Estadio Único