Luciano Ribodino: "Fue un año positivo, estuvimos adelante en todas las carreras"

Deportes 03 de diciembre de 2019

El piloto sanfrancisqueño hizo un balance de la temporada donde terminó tercero en el Superbike argentino. "Este año en la preparación estuvimos bien, pero después de la caída en Buenos Aires, con la lesión en hombro no pude entrenar en todo el mes y eso no me ayudó mucho en la última carrera, me faltó algo de ritmo en el final, pero fue bueno el podio por las condiciones en las que estaba", expresó.