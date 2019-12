"'The Wall' es una buena opción para tener en las discotecas de casa"

Días atrás, en el marco de la proyección del gran clásico del cine "The Wall" en el Centro Cultural San Francisco, Luciano Acosta, un seguidor de Pink Floyd, brindó una charla.

En ese sentido, no sólo se refirió al film, sino también al doble álbum más vendido de la historia y a otros detalles de la banda que hizo delirar a millones de fanáticos.

"'The Wall' es un álbum de Pink Floyd, el número 11 de la banda, álbum de estudio y es una referencia en el rock progresivo. Es un álbum doble, es el disco doble más vendido de la historia con cerca de 35 millones de copias y se sigue vendiendo. El concepto retrata la vida de una estrella de rock ficticia basada en historias personales de Roger Waters. La muerte de su papá en la segunda guerra mundial, el maltrato de los profesores en la escuela, un divorcio complicado que eso Roger Waters no lo sufrió pero el personaje del disco habla de eso, con todo eso el personaje va creando un muro alrededor de su ser debido a que el mundo exterior le hacía daño en ciertas ocasiones", comenzó.

Acosta se refirió también a la continuación: "La segunda parte del disco habla un poco de la forma de derribar ese muro ya que el tipo se encuentra encerrado en su vida solitaria pero esta un poco arrepentido. Al mostrar sentimientos, lo llevan a un juicio en donde lo obligan a derribar el muro para que se banque la vida como es, con lo bueno y con lo malo. El productor es Bob Ezrin. El disco se grabó entre abril y noviembre del 1979 y salió el 30 de noviembre de 1979. Dentro de la banda ocurre este proyecto en una gira en 1977, en donde un grupo de fanáticos de la banda estaban un poco insoportables, ruidosos, en Montreal, Canadá. En el transcurso del show que estaba haciendo Pink Floyd, Roger Waters no podía tocar una canción porque este grupo del público lo molestaba mucho. Entonces paró la canción y escupió a uno entonces. Eso lo llevó a hacer el concepto del muro, de crear un muro entre el público y la banda en el escenario".

A raíz de eso, detalló Acosta, Roger Waters empieza a trabajar en dos proyectos. "Uno, 'The Wall', que desde un comienzo lo llamó 'Brik' o 'Ladrillos en inglés'. Y los otros eran los pro y los contra de hacer dedo, que en 1984 lo larga como solista,. Entonces le presentó estos dos proyectos a la banda para que eligiera, ya que estaban mal de plata. Necesitaban seguir trabajando en proyectos en Pink Floyd, aunque ya la banda lo aguantaba poco y nada a Roger Waters porque estaba insoportable, autoritario, dictador. Era difícil trabajar con él. Eligen 'The Wall', trabajan sobre ese disco. Gran parte del disco es autoría de Roger Waters, sólo en un puñado de canciones la coautoría de David Gilmour, el guitarrista, como 'Comfortably numb', 'Run Like Hell', entre otros. En un momento, el tecladista Richard Wright debido a la violencia de Roger Waters, lo expulsa de la banda tanto así que para el año siguiente cuando hacen la gira 'The Wall' lo contratan. Fue el único de todos en la gira que ganó plata debido a que fueron en pérdida con el show 'The Wall' en vivo por la ultra tecnología que tenían, que para la época era muy de avanzada".







Y agregó: "El disco se constituye por canciones debido a la muerte del mismo personaje, la ausencia del padre muerto en la segunda guerra mundial, una madre sobreprotectora que no lo dejaba hacer prácticamente nada, salvo cantar, pero siempre lo tenía bajo el ala, un matrimonio muy difícil, el maltrato escolar de los profesores que lo disponían a hacer cosas de la escuela y no a crecer como artista. Y lo fundamental de ese disco es el tema más famoso de la banda, 'Another Brik The Wall parte 2'. Ese tema tiene una particularidad, de que el ritmo, la batería y el reef de la guitarra tenía que ver con esa música que estaba de moda en esa época, que era la música disco. Entonces fue un disco para tener impacto comercial, ya sea en la gente que por ahí no consumía Pink Floyd, pero cuando salió ese tema muchos se enloquecieron y les gustó tanto que compraron el disco sin haber quizá escuchado otros discos de Pink Floyd, cosa diferente en el resto de la gente que sí seguía a la nada y por ahí escuchó ese tema de música disco y se agarraban las orejas porque no era el concepto de Pink Floyd, pero para esa época sirvió como impacto comercial y ayudó mucho a la venta de este disco".

El seguidor de la banda recordó que en Argentina, esa canción fue censurada. "A los gobernantes de turno, la junta militar, no le caía bien la canción. Y en un listado que dio a conocer el Comité de Radiodifusión estableció que no era apto para menores. Entonces gracias a la música disco muchos dj compraban el disco simple en Uruguay y lo pasaban en las discos. Se hizo muy exitoso gracias a que sonaba mucho ese corte, la gente lo quería escuchar. Después salió una edición censurada del disco completo acá, donde faltaba por ejemplo temas como 'The Happiest Days of Our Lives', 'Another Brick In the Wall, part 2', 'Mother', 'In the Flesh?'. 'Comfortably Numb' está recontra editada, es un sacrilegio lo que hicieron", opinó.

Para Acosta, el muro que creó Pink Floyd también lo creó en la banda: "Porque terminó por separarse definitivamente de lo que era la formación, porque se separa Roger Waters del resto de la banda dando así a otro disco que es la sobra de todo el material que tenían para 'The Wall' que se llama 'The Final Cut', hicieron otro disco con lo que sobró".

"Se separaron para siempre hasta la última reunión que tuvieron en 2005 en el mítico Hyde Park, que se vio a los cuatro Pink Floyd por última vez en un escenario. Después no trabajaron más juntos", recordó.

La película llegó en 1982: "Alan Parker junto a Roger Waters hacen la dirección de la película 'The Wall', protagonizada por Bob Gelford y con las animaciones de Gerald Scarfe. Es una película que también con el tiempo llegó a ser de culto. Al principio cuando salió era medio complicada entenderla, pero con los años terminó siendo una de las pocas películas que hablan de un disco en sí. Es todo el disco completo, no hay un diálogo en la película, es todo el disco de Pink Floyd".

Para Acosta, si bien el disco es "muy bueno", no es el mejor de Pink Floyd. "Pero impactó mucho en mí ya que antes de conocer toda la obra de Pink Floyd fue el primer disco que uno tuvo al alcance. Al ser el tema popular 'Another Brik In The Wall' fue muy importante como puntapié para conocer el resto de la obra de Pink Floyd. Ya más interiorizado en el tema, pienso que es muy buen disco con el concepto de ópera rock que dentro de la discografía de Pink Floyd es muy importante. Pero en lo personal pienso que hay otros discos musicalmente mejores, por ejemplo 'El Lado Oscuro de la Luna' y 'Animal'", consideró.

Y añadió: "Si tengo que recomendar después de 40 años al que le gusta el rock, sobre todo el progresivo, creo que 'The Wall' es una buena opción para tener en las discotecas de casa".