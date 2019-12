Lescano: “No me levanté un día con el pie izquierdo diciendo vamos a hacer esto”

Todavía no hay punto de acuerdo entre el Sindicato de la Unión de Obreros y Empleados Municipales (Suoem) y el Departamento Ejecutivo, respecto a una serie de pedidos realizados por el gremio durante las últimas semanas, aunque aseguran que hace seis meses anticiparon al intendente Ignacio García Aresca el pedido que iban a realizar una vez que finalice el período electoral en el país.

Esto es lo que salió a aclarar este lunes Víctor Lescano, secretario general del Suoem, en medio de una asamblea general de trabajadores y tras decirle nuevamente “no” a una nueva propuesta del municipio. La medida, en tanto, afecta algunos servicios clave de la administración municipal.

“Es el segundo ofrecimiento que tenemos del Ejecutivo pero que no deja de girar sobre lo mismo. Nosotros queremos darle una fuerte importancia al trabajador precarizado; pero debemos tener en cuenta que no se levantó Víctor Lescano con el pie izquierdo diciendo ‘vamos a hacer esto’. Hace seis meses presentamos una nota al Ejecutivo brindando este panorama”, afirmó.

El Suoem había solicitado la semana pasada un adelanto de haberes como porcentaje de futuros aumentos, el pase a planta permanente de 120 contratados y regularizar la situación de los trabajadores con planes de emergencia, que cobran en promedio 15 mil pesos por siete horas de trabajo, informaron desde el sindicato.

Este lunes, tal como anticipó El Periódico, el Ejecutivo municipal ofreció un adelanto de 3000 pesos a pagarse en tres cuotas y que el pase a planta permanente de los 120 contratados se realice gradualmente en los próximos cuatro años. Sobre los planes de emergencia hablaron de entre 15 y 25 a regularizar en junio del año que viene.

Desde el Suoem rechazaron la propuesta al considerarla “insuficiente” y ratificaron el estado de asamblea permanente que afecta la prestación de servicios. Hoy solo hay guardias mínimas en transporte, salud y tránsito. Por ejemplo, la Oficina del Estacionamiento Medido, entre otras, permanece cerrada por lo que no se cobra por estacionar en el circuito pago hasta que se levante la medida.

Según pudo conocer El Periódico, la idea es que el adelanto se pague en dos cuotas y no tres y que se acorten los tiempos para el pase a planta permanente. Respecto a los planes, se busca contemplar a más trabajadores en una primera etapa.

“No se trata de una plata que nos regalen, es un adelanto de haberes a cuenta de futuros aumentos. Hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo importante, pedimos a cuenta para tener los trabajadores una mesa de Navidad digna”, defendió el titular del Suoem el reclamo.

Planes sociales

Sobre los planes de emergencia, Lescano sostuvo: “Hay compañeros que ganan 15 mil pesos, otros 12 mil. Queremos que se regularicen esos planes con un sueldo que no esté por debajo de la indigencia hasta que se resuelva esta situación, no se puede tener gente haciendo miseria porque no lo merecen. Trabajan siete horas, esto es maltrato laboral”, apuntó.

Al ser consultado sobre cuántos planes deberían regularizarse, el gremialista respondió: “En todas las dependencias hay planes sociales, por lo menos dos o tres de cada dependencia deben tener contrato. Hicimos número y serían 50 compañeros de plan”.

Según informaron desde el Suoem, actualmente la Municipalidad cuenta con 231 planes de emergencia y 120 trabajadores contratados además de quienes se encuentran con monotributo y en planta permanente.