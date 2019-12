El calvario de una madre y su hijo en Frontera: "Pensé que nos mataba", dijo la mujer víctima de violencia de género

En toda madrugada del lunes Mara Vega (34) y su hijo Benjamín, de tres meses de edad, no pegaron un ojo. Sobre todo el niño, quien lloró a mares, contó la joven mamá. Y no era para menos luego de la violenta situación que sufrieron ambos en la noche del domingo. Alrededor de las 21, mientras ella se encontraba en su departamento de Calle 60 al 300, en Frontera, el padre de Benjamín pateó la puerta de ingreso rompiendo la traba y a los gritos increpó a su expareja. Le preguntó dónde había estado antes, la acusó de engañarlo con quien se le pasaba por la cabeza e intentó llevarse a su hijo a la fuerza. Ante la negativa de la madre, tomó una cuchilla del modular y comenzó un calvario para esta familia y también sus vecinos.

“Estaba de una amiga acá cerca. Llegué a mi casa y tipo nueve estaba lavando los platos y siento que entra empujando la puerta y haciendo saltar la traba. Como dueño de la casa empezó a decirme ‘dónde estaba’. Yo le pedí que no grite, él se quería llevar al bebé pero no era horario y ya sabía que para verlo tenía que venir más temprano”, narró Mara a El Periódico sobre los primeros minutos de un acontecimiento que duró un par de horas.

El hombre, identificado como Enzo Escobedo, de 22 años, fue hasta hace una semana la pareja de Vega, tras poco más de un año de relación. Ambos tuvieron a Benjamín, quien nació con serios problemas de salud, tanto en el corazón (sufre una cardiopatía) y los intestinos. Con solo tres meses de vida fue operado en dos oportunidades y próximamente volverá a ser intervenido quirúrgicamente. Se alimenta por medio de una sonda que lleva todo el tiempo consigo y debe ser controlado al menos dos veces por mes en la ciudad de Santa Fe.

Según Mara, la relación iba bien hasta que el joven empezó a tener problemas de adicción a las drogas: “Se metió en la droga, comenzó a ponerse agresivo, cuando nos conocimos no era así. El viernes antes de venirme con mi hijo a vivir a este departamento me amenazaba con sacármelo”, recordó.

El departamento donde sucedió todo. Muchos niños se encontraban en el lugar

Pensó que la mataba

Mara relató que en todo momento su expareja le quiso sacar al niño y que ella lo defendió como pudo. Las amenazas no solo eran para la mujer, sino también hacia los vecinos que intentaron intervenir.

“Me decía ‘llamá a la policía’, ‘vos no me vas a sacar el nene’ y ‘si me meten preso cuando salga ya vas a ver’. Me agarró del cuello, me tenía contra la pared agachada y con la cuchilla cerca de la cara, me repetía que no le importaba si me mataba, pero el bebé se lo iba a llevar”, contó la mujer todavía shockeada.

En ese momento arribó al lugar Stella Almada, del comedor comunitario Los Pekeñitos de barrio La Milka, que colabora con la joven y su hijo acercándole comida. Se enteró de lo que pasaba por una hija que vive en el sector.

“Cuando llego al lugar varios nenes estaban llorando por la situación. Los amenazaba a todos revoleando la cuchilla, diciéndoles que no se metan. Hasta lastimó a una chica. Yo me meto en la casa y logro sacar a Mara pero el manotea al bebé y se queda adentro, lo tenía apretujado sobre el pecho”, graficó Stella a El Periódico, sumándose a la charla.

Pero Escobedo seguía en la misma postura: quedarse con el bebé y vociferando que era su hijo y hacía con él lo que quería.

“Pensé que estando con el cuchillo le iba a hacer algo al nene. Pero pensé que me mataba a mí también”, afirmó Mara.

“Si no la saco la mata porque la tenía con el cuchillo en el cuello. Yo le dije que me mire a la cara y que si le hacía algo lo mataba”, manifestó Almada.

Llega la Policía y el escenario se complica

Al llegar policías de Frontera al lugar, el joven se atrincheró dentro del departamento con el pequeño niño en brazos.

Stella señaló que al arribar los uniformados les pidió que le saquen el bebé: “Los policías le hablaron bien, pero una mujer policía salió raspada al querer intervenir. Le pedían que lo suelte y él gritaba que se los daba pero que se fuera la gente”, agregó, y siguió: “Después se puso más nervioso con los policías, en un momento la mujer policía le toma el bebé como puede pero él no lo suelta y tironeaba, eso le provoca el corte de la sonda por donde come el nene”.

Finalmente, se lo pudieron sacar.

El miedo sigue

Escobedo quedó detenido y según pudo conocer este medio se encuentra alojado en una dependencia policial de Rafaela. Quedó imputado como supuesto autor de "violación de domicilio, amenazas y lesiones agravadas por el vínculo en el marco de la violencia de género".

La joven confesó que le advirtieron desde la Justicia de esa ciudad que podría quedar libre en las próximas horas, lo que le genera más terror. “Me dijeron que probablemente lo suelten mañana (por este martes). Y él se fue de acá y me dijo que iba a volver”.

Ante ello, Mara pidió protección policial para ella y su pequeño hijo, algo que aún no tiene.

“Cómo podemos confiar en dejarla sola con el bebé si casi la mata”, acompañó en el reclamo Stella.

Sobre Benjamín, su madre contó que ahora (por la tarde de este lunes) está más tranquilo, pero que durante la noche no durmió y se la pasó llorando. Tras el violento episodio ambos fueron trasladados al Hospital Iturraspe, ya que la mujer presentaba cortes en la mano y el niño se encontraba “ahogado” según explicó la joven.

La relación de la pareja se cortó hace aproximadamente una semana, cuando ella decidió dejarlo: “No soportó la separación. No me pegó antes, pero las palabras a veces duelen más que los golpes”, expresó en referencia a lo que venía viviendo.

Por último, Mara pidió a la Justicia que su ex no sea liberado: “Qué seguridad puedo tener de que no pase nada si él peleaba con la policía con mi hijo en brazos”, reflexionó.