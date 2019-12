La cooperativa "La Virgencita" recibió dos nuevos carros para trabajar

Estudiantes del IPET Nº 50 "Emilio F. Olmos" y del IPET Nº 264 "Teodoro Asteggiano" donaron, este lunes, una bici carro y un carro, respectivamente, a los recolectores de cartón de la Cooperativa La Virgencita, entidad que les compra el material y lo recicla. La entrega oficial de las herramientas fue hecha en las instalaciones de cada establecimiento educativo.

En el primer caso trabajaron estudiantes de sexto año "C" de la especialidad Mecánica mientras que en el segundo formaron parte estudiantes de cuarto y séptimo año.

Respecto a la bici carro Kevin Gudiño, estudiante del IPET Nº 50, manifestó cómo fue el proceso: "Lo primero fue armar el proyecto. Después eso se puso en práctica haciendo el diseño y luego buscando materiales, soldando, haciendo lo que sea necesario para llegar a tener la estructura del carro".

Del trabajo participaron 13 alumnos, que comenzaron a poner manos a la obra luego de las vacaciones de invierno.

Facundo Zapata, otro de los alumnos, sumó: "Nos dividimos las tareas. Uno doblaba caños, otros soldaba, otro diseñaba cómo iba a ir el carro en la bici, otro armaba el croquis y se lo daba a otros chicos que lo diseñaban en Solidworks (un programa informático) e íbamos viendo dónde podía ir el carro y llegamos a la conclusión de que tenía mejor dirección la bici si poníamos el carrito adelante".

"Me sentí feliz por ayudar a otras personas, para que puedan trabajar más cómodas", opinó el estudiante.

Por su parte uno de los docentes, Edgardo Valdemarín, brindó más detalles: "Es un carro cartonero con tracción a pedal. El que tenían ellos (los recolectores de la cooperativa) no tenia frenos, manubrio, no tenía avance, era muy inestable. Entonces fuimos haciendo algunas modificaciones para mejorar su seguridad. Lo hicimos un poco más ancho, entonces lo usan como espacio de carga. Tienen un montón de elementos que en el otro carro no los tenían. Ahora tienen que usarlo para después empezar a ver qué tenemos que mejorar o qué tenemos que cambiar".







"Claudia Maine nos trajo desde la Municipalidad caños y una bicicleta. Nosotros la empezamos a cortar y con la ayuda de la cooperadora se pudo comprar el sistema de frenos. La cadena es del 'Desafío Eco' del año pasado (una carrera de autos eléctricos de la cual la escuela participa con un prototipo propio), las llantas las donó un profesor de la escuela. Fuimos metiendo ahí lo que íbamos encontrando dentro de la escuela más lo que dieron los profesores en colaboración", agregó.

A su turno Emilio Amé, director de Cáritas, se mostró satisfecho por el apoyo y dijo: "Es una ayuda muy grande, estamos creciendo en el trabajo del reciclado del cartón y del papel, venimos en todo el año haciendo un trabajo con las escuelas, los chicos van juntando el papel, y con las escuelas técnicas que nos dan una mano más dándonos otra herramienta para los chicos que salen a juntar".

Respecto a cómo venía realizándose el trabajo hasta ahora, recordó: "Es una herramientas más para salir, viene excelente porque teníamos una sola bicicleta. Cada chico tiene un carro que tira manualmente y teníamos una sola bici que la veníamos rotando. Hoy son alrededor de 60 los que salen todos los días y nos venden el cartón a la cooperativa. Y nosotros vamos haciendo el trabajo social como cooperativa".

Desde el lado del municipio, el secretario de Desarrollo Social, Económico y Educativo Marcelo Moreno explicó que su trabajo comprendió la coordinación entre la necesidad de Cáritas y la colaboración de las escuelas técnicas, así como la provisión de materiales.

Otros tres carros para 2020

Sobre el final Claudia Maine, coordinadora de la Mesa de Articulación de Educación Provincia-Municipio, expresó: "Esto se enmarca en la Ciudad Educadora, porque el año pasado el lema que nos orientó fue 'Cumplí con tu papel'. Fue actuar en una sinergia interinstitucional para el logro de las cosas. Se sumaron todas las instituciones educativas y Cáritas desde esta propuesta de la Cooperativa La Virgencita, que promueve el trabajo digno".

Asimismo, la también concejal adelantó que el municipio planea realizar remeras refractarias y que para el año próximo se trabajará para que el IPET Nº 50 pueda realizar dos nuevos bicicarros y para que el IPET Nº 264 pueda colaborar con otro carro. "Entonces ya tenemos un montón de elementos. La idea es, aunque el lema de Ciudad Educadora haya cambiado este año, dejar instaladas algunas propuestas y proyectos para darles continuidad a lo largo del tiempo".