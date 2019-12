Una estudiante del IPET Nº 50 hizo historia

El IPET Nº 50 “Emilio F. Olmos” volvió a correr este año en el Desafío Eco, una competencia de autos eléctricos de emisión cero diseñados por estudiantes de todas las escuelas técnicas de la Argentina. El desafío, que fomenta la investigación de sistemas de transporte alternativos no contaminantes, para diseñar, producir, testear y competir utilizando nuevas tecnologías, se llevó a cabo el sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre.

"Esta carrera estaba programada para fines de octubre pero después, como tuvieron un problema con la importación de algunos repuestos de los autos, la pospusieron para el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Entonces se estiró más el tiempo para poder terminar el auto y pudimos hacer mayor cantidad de prácticas de lo habitual gracias a la autorización y el permiso de Tiro y Gimnasia, porque en el velódromo hacemos las pruebas. Al auto lo fuimos corrigiendo a medida que íbamos encontrando fallas, hasta que la semana pasada quedó listo para viajar a competir", explicó Edgardo Valdemarín, uno de los profesores del equipo que trabajó en el proyecto.

Primeros en spring femenino

La competencia incluyó, este año, cinco carreras: tres el sábado y dos el domingo. De la misma participaron 96 autos de establecimientos educativos de todo el país.

La "escuela de trabajo" resultó primera en la categoría "spring femenino", una carrera cuyo reglamento establecía que debía ser corrida por mujeres.







"El reglamento de este año comprendía cinco competencias entre sábado y domingo. En la primera hubo un error en el ingreso a boxes, quedamos medio atrasados. En la segunda quedamos novenos. Y en la tercera, en el puesto 25, 26. El domingo, la primera carrera de la mañana era el spring femenino, la competencia donde participaban los 96 autos con 96 chicas, tenía que manejar una mujer. Nosotros teníamos a Solange Busso, alumna de tercer año, y fue la que fue elegida como piloto. Largamos en el noveno puesto y terminamos la carrera ganando y haciendo una diferencia con el segundo de 13 o 14 segundos. Los pasó por arriba a todos. Con eso ganamos el campeonato femenino de 2019", comentó orgulloso el docente.

A su vez, agregó: "Para la carrera final que se llama Endurance, que se largaba a la tarde, largábamos bastante atrás por el problema de la clasificación del primer día. Pero a media hora de carrera, que es de una hora y media, ya veníamos primeros. Después de ahí hubo un problema. No podíamos relevar los datos, no sabíamos en qué puesto estábamos porque se mezclaba entre los primeros, los rezagados, los que habían ingresado a boxes y los que no. Pero logramos terminar la competencia y el auto nuestro fue seleccionado para ir a los boxes a un control técnico especial que se les hace normalmente a los que salen dentro de los tres primeros puestos en esa carrera. De ahí en más hubo un lapso en que no daban datos oficiales. Y después salió que ganó el auto número 9. En la general ganó un auto de una escuela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, segundo uno de provincia de Buenos Aires y tercero un auto de una escuela de San Vicente".

"Fue positivo"

El docente se mostró muy satisfecho con la participación de la escuela, destacando la victoria en el spring femenino.

"Fue positivo. Nos estamos midiendo con escuelas privadas, algunas con presupuestos mucho más grandes. Hay escuelas que tienen un nivel de equipamiento muy superior al nuestro y nosotros, con los recursos que tenemos, generamos y pusimos en pista un auto que está a la altura de las circunstancias para competir en cualquier campeonato", dijo.

Y reveló: "Tuve llamados de compañeros. El jefe de ingenieros de Toyota, de autos de competencia, es exalumno y esta mañana felicitó al equipo. Tuvimos el reconocimiento de mucha gente de todos ámbitos".

¿Qué es el Desafío Eco?

El Desafío Eco es una competencia de la que participan establecimientos educativos de nivel secundario de América Latina.

Son los estudiantes quienes deben diseñar y construir, con la guía de sus profesores y la fiscalización de técnicos del Automóvil Club Argentino, un automóvil eléctrico alimentado por baterías.

¿Cuál es el objetivo?

Se busca inculcar a los estudiantes nociones básicas del cuidado del medio ambiente y en particular promover el aprendizaje integrado, utilizando el proceso de diseño y construcción para la aplicación de principios científicos, conceptos matemáticos y de sistemas tecnológicos.

Asimismo, se quiere motivar y educar a los estudiantes en la investigación de sistemas de transporte alternativos no contaminantes y promover el trabajo en equipo para diseñar, producir, testear y competir utilizando nuevas tecnologías.