Salvaje agresión a joven para robarle la moto en barrio San Cayetano

Volvía a su casa en moto y dos ladrones lo empujaron para intentar robarle el vehículo, aunque finalmente no pudieron. Tuvo que ser internado, aunque por suerte las heridas no fueron de gravedad. Por varios días no podrá trabajar.

Un joven de 17 años sufrió una salvaje agresión en la noche del último sábado cuando dos delincuentes le intentaron robar la moto en barrio San Cayetano. Mientras iba circulando por avenida Güemes fue empujado desde atrás y cayó bruscamente al suelo, resultando con numerosas heridas. Sin embargo, los ladrones no pudieron alzarse con el rodado ya que en el lugar aparecieron varios jóvenes que estaban frente a un domicilio del sector, por lo que los malvivientes se dieron a la fuga.

Mariano Cortez, padre de la víctima, dialogó con El Periódico y mostró su impotencia por el hecho y las lesiones que recibió su hijo. "Agradezco a Dios que no me lo mataron. Te sentís muy vulnerable con esto", aseguró Cortez, que hace apenas ocho días también fue víctima de un asalto mientras hacía su trabajo como remisero.

El hombre relató que el ataque ocurrió anoche aproximadamente a las 23:30 sobre avenida Güemes y en cercanías al predio de Sportivo Belgrano en barrio San Cayetano, cuando su hijo Tomás volvía a la casa familiar luego de haber pasado la noche con amigos.

"Siente que una moto lo empuja de atrás y se cae, pero él no se acuerda de nada. A unos 30 metros había unos chicos que estaban en una casa haciendo una previa, ellos salieron y lo vieron a mi hijo tirado en la calle y a la otra moto que se escapaba. Una señora no sé cómo pudo sacar mi número de teléfono y me avisaron. Cuando llegué ya había llegado la Policía y mi hijo estaba arriba de la ambulancia", narró el padre.

Aparentemente, al salir estos vecinos los ladrones se vieron en problemas y decidieron huir sin robar la moto, mientras que Tomás quedaba tirado en la calle con varias heridas, que afortunadamente no fueron graves. "La gente de esta casa me dijo que había sido un intento de robo que no pudieron concretar, que en la otra moto iban dos chicos y se escaparon", explicó Cortez.

Internado pero bien

Tras ser llevado por un servicio de emergencias el Hospital Iturraspe, se le realizaron numerosos estudios y quedó internado algunas horas en observación, ya que presentaba un golpe en su cabeza. "Gracias a Dios fracturas no tiene, pero está golpeado en todo el cuerpo. Estuvo internado en observación y esta mañana le dieron el alta, después de que le hicieran muchos estudios. Tiene un golpe en la cabeza, en el parietal izquierdo. Tiene la boca toda hinchada. Por suerte los estudios dieron bien y no pasó a mayores, ahora le va a llevar tiempo recuperarse", detalló el hombre, conocido en la ciudad por su actividad solidaria en merenderos.

Tomás tiene trabajo en una carpintería y por las lesiones el joven no podrá ir a trabajar en los próximos días, al menos hasta que se recupere en parte. "Es un chico excelente, cuando yo tuve un accidente y no pude trabajar él me ayudó mucho", contó Cortez, muy dolido por la situación.

"Me dijo que no quiere manejar más la moto. Es muy difícil continuar cuando te pasa algo de esto", añadió.

Finalmente, Cortez se mostró preocupado por el aumento de los casos de inseguridad y lo relacionó con el consumo de drogas. "Uno cría a los hijos para que sean buenas personas, pero lamentablemente vivimos en una sociedad que ya no mide las consecuencias. La droga los lleva a esto, a que te quiten la vida por cualquier cosa. La Justicia ya no actúa. En San Francisco tenemos todas las fuerzas de seguridad, la única que falta es el Ejército, sin embargo es cada vez peor", concluyó.