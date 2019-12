Miralo en vivo: Deportivo Morón vs. Estudiantes Río Cuarto por la Primera Nacional

Deportivo Morón será local en la tarde de este domingo frente al escolta Estudiantes de Río Cuarto por la decimoquinta fecha del campeonato de la Primera B Nacional, en un partido que comenzará a las 17 en el estadio Nuevo Francisco Urbano y que será dirigido por el árbitro Bruno Bocca.

Se termina el 2019, un año con altos y bajos para Morón, pero que puede terminar con una alegría: la clasificación a la Copa Argentina.

A la Copa del próximo año clasificarán los primeros siete de cada zona una vez terminada la fecha 15 y Morón está octavo, aunque sólo por diferencia de gol. Alvarado, que visitará a San Martín de San Juan, está séptimo con 19 puntos y +2 en la diferencia de goles. El Gallo también tiene 19 puntos, pero -1. Hay otros equipos en la pelea y todo se definirá en esta fecha, la última de la primera rueda.

Arnaldo Sialle no confirmó el once para afrontar este duelo, pero podría darse el regreso de Nicolás Martínez en lugar de Francisco Oliver.

En tanto, Nicolás Ramírez sufrió una fractura en la apófisis transversa de la cuarta y quinta vértebra lumbar y está descartado. El talentoso volante del Gallo recién volverá a entrenarse con normalidad para la pretemporada de verano.

Seguir de racha

Estudiantes tendrá la gran chance hoy de subirse a la punta de la Zona A y cerrar un año soñado. El entrenador Marcelo Vázquez avisó en la conferencia de prensa del viernes que la confirmación del equipo titular recién estaría antes de partir hacia el estadio.

Se sabe que no estará Claudio Cevasco (expulsado el lunes ante Barracas Central) y que su lugar lo ocuparía Alejandro Cabrera. Las demás dudas surgen sobre el esquema que utilizará el entrenador.

Si bien no lo confirmó, cada vez que ha salido del Candini, Vázquez ha optado por el 4-5-1 y mal no le ha ido. Por eso, es probable que hoy repita ese esquema, por lo que Bruno Sepúlveda es candidato a dejar el once inicial.

De ser así, son varios los candidatos a ocupar el lugar del rionegrino. Uno de ellos es Maximiliano Zbrun, que se pararía como uno de los volantes centrales, liberando a Cabrera y a Gastón Bottino. Otra posibilidad es que ingrese Yair Arismendi y sea Víctor Beraldi el que se cierre y conforme el triángulo de mediocampistas centrales.

También, podría darse un cambio de nombres, y Arismendi ingresar por Beraldi en el andarivel izquierdo, con Cabrera, Bottino y Zbrun por adentro.

Si el León se queda con los tres puntos, alcanzará a Atlanta en la cima de la zona A y se asegurará terminar en puestos de playoffs. Esto último también lo conseguirá si empata. Si pierde, deberá esperar lo que suceda con San Martín de San Juan, Platense y Temperley.

Probables formaciones

Deportivo Morón: Julio Salvá; Matías Cortave, Valentin Perales, Emiliano Mayola, Nicolás Martínez; Fabricio Alvarenga, Matías Nizzo, Lucas Pérez Godoy, Lucas Chacana; Ezequiel D'Angelo y Kevin Gissi. DT. Arnaldo Sialle.

Estudiantes (Río Cuarto): Adrián Peralta; Gastón benavídez, Nicolás Foglia, Alan Vester y Lucas Suárez; Nahuel Cainelli, Alejandro Cabrera, Gastón Bottino, Víctor Beraldi o Maximiliano Zbrun; Víctor Beraldi o Yair Airsmendi; Javier Ferreira. DT: Marcelo Vázquez.

Estadio: Morón.

Hora: 17.

Con información de Solo Ascenso / Puntal.