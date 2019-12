Diego Baravalle: "Con el oficialismo Boca se encamina a una sociedad anónima"

El próximo 8 de diciembre habrá elecciones en Boca Juniors y la campaña está que arde. El oficialismo parece jugar sus últimas cartas, mientras que Jorge Ameal se encamina -quizás- a una victoria de la mano de Juan Román Riquelme que será candidato a vicepresidente segundo. En medio de una discusión que parece darse sólo en los canales de TV de Buenos Aires aparece Diego Baravalle.

El hombre de Zenón Pereyra, radicado en San Francisco y referente de la peña boquense de nuestra ciudad es hoy representante del interior en la asamblea de socios. Baravalle se ganó ese lugar en Boca tras 16 años construyendo el nexo entre el club, los hinchas y los socios del interior.

En esa labor, Baravalle se desempaña junto al oficialismo, pero manifestó apoyar a la lista encabezada por José Beraldi junto a Rodolfo “Royco” Ferrari en las próximas elecciones. En ese marco, señaló que hoy el club no está abierto a los socios y se encamina hacia una sociedad anónima, ante la cual se manifesto fervientemente en contra. “Yo tengo un lugar en la asamblea de socios, represento al hincha y uno tiene que trasladar las inquietudes a la dirigencia. No hemos sido escuchados y ahora parece que te quieren escuchar, pero es tarde”, señaló.

Baravalle dialogó con El Periódico y ahondó en detalles sobre lo que viene en Boca Juniors.

¿Cuál es el panorama en estas elecciones?

Está el oficialismo, que entró en un desgaste muy grande en ocho años, viene con una mirada muy empresarial y con mucha política nacional en el club que es lo que nos molesta a los socios. Hoy Boca es un club donde muchas veces nos encontramos con políticos, gente de negocios y fútbol poco y nada. Tal vez se haya potenciado la imagen del club, de la marca, pero Boca es fútbol y uno quiere encontrarse con dirigentes como Beraldi, yo estoy con él porque considero que sin ninguna duda de los tres candidatos es el que más me representa, porque es nacido en la Boca, es un dirigente que estuvo en la época más gloriosa del club y que ya ha estado manejando el fútbol. Después, por Jorge Ameal tengo un respeto muy grande, hoy hablé con él –por el jueves- y me manifestó que quiere que trabajemos juntos gane quien gane. Jorge es un gran dirigente, cuando yo recién arrancaba me recibía en la presidencia de Boca y eso habla de una condición humana muy grande, hemos ido a comer juntos, con Angelici también eh, pero Angelici no te va a recibir nunca en la presidencia. No tiene esa condición humana.

¿Por qué decidís no apoyar al oficialismo?

Yo soy parte del oficialismo, aún hoy todavía. Pero sentimos que no hemos sido escuchados, hace años que Boca ha sido un manejo muy unipersonal. Hoy se dan cuenta y después de todos los fracasos te quieren escuchar, pero por qué no antes, cuando uno veía los problemas y los trasladaba, porque en definitiva nosotros somos una especie de termómetro, caminamos entre la gente y ellos no, están muy alejados de eso. Cuando vos le vas llevando inquietudes de los socios es como que las pasan por alto y llega un momento que se junta todo.

La gente pide identidad, Boca es una marca y eso está bien pero eso es una cuestión solamente económica y faltan muchas cosas en básquet, vóley, áreas que están muy golpeadas. No es un club abierto al socio, al barrio sobre todo, que es tan necesario. Se hacen cositas pero se podría hacer mucho más. Necesitamos entender que Boca es futbol también y que hay que tener proyectos…

“Somos un club de futbol de barrio y no queremos una sociedad anónima, esa es la diferencia. Y no es ninguna pequeña diferencia, queremos Boca Juniors para siempre. Boca no necesita andar por ese camino, dijo Baravalle.

En todo este tiempo importó más el negocio y la imagen de la figura de Angelici…

Sentimos que a Boca no se lo defendió en este último tiempo, que la imagen pública de la gente que participa en la política de Boca no se quiso ver deteriorada ante una defensa del club y hemos perdido mucho por eso.

Si vos representas a Boca y tenés que meterte en el barro, tenés que hacerlo. Del otro lado tenemos a D'Onofrio que tiene barro hasta las orejas, pero tiene las dos copas adentro. Entonces, ¿Qué le vas a decir al hincha?. Ojo, las formas de D´Onofrio no son las formas. Yo quiero ganar bien y perder bien, pero el presidente cuida su imagen para la política nacional. Y la gente está cansada de que en todos lados esté metida la política nacional. Vos representás a Boca.

Pese a haber tres listas, parece que Ameal y Beraldi están más cerca y Gribaudo -del oficialismo- está bastante lejos de los dos…

Claro, cuando nos sentamos a hablar y escuchamos las propuestas de Jorge (Ameal) y José (Beraldi), encontramos muchas cosas en común y claro que la unidad en ese sentido estaba muy cerca, pero por muchas cuestiones. Sobre todo por esto de no encaminarse a ser una Sociedad Anónima y por lo que falta en el club.

La mira oficialista es muy de negocios, es que el club termina siendo un comité o bastión político de la política nacional. Y nosotros somos hinchas de Boca, yo estoy con José porque ninguno es político en su lista y porque tiene a la gente más capacitada. Más allá de que tenemos nuestros ideales, somos de Boca por Boca y para Boca. En las otras listas sabemos que están en el oficialismo el Pro y del otro lado el Kirchnerismo, es así, después seguramente la figura de Román será trascendente y puede llevar a que Jorge sea el presidente de Boca, eso lo dirán las urnas. Sin embargo, el oficialismo tiene un aparato político muy grande y que por eso los hinchas tienen que ir a votar todos si realmente quieren cambiar cosas en Boca.

¿Cómo ves la candidatura de Riquelme? No está en la lista que apoyás…

Para mí lo que hace Riquelme está muy bien, es bajarse de la idolatría, de entrar en el plano terrenal. Me parece fantástico que tenga ese valor de dejar eso de que todo el mundo te adule por demás y bajarte a la cotidianeidad y a la humanidad misma. Después hay que ver qué puede aportar, yo siempre digo que Schumacher es el más campeón pero no por eso va a fabricar una Ferrari. En el plano futbolístico tendrá mucho que aportar, le tengo un respeto muy grande como todos los hinchas de Boca, pero tiene un perfil muy particular. Así que no sé cómo va a ser él en esta etapa política. Pero, sin lugar a dudas es bienvenido a la política del club.

En el plano futbolístico…

Tenemos que tener otra forma de armar un plantel, no comprar 75 jugadores. Escuché hablar al presidente diciendo que Salvio no venía si no estaba lesionado, entonces no es así. Creo que hay que incorporar jugadores más representativos, que estén más tiempo, que se le pueda pagar por lo que valen y que ayuden a los jóvenes de la cantera a empezar su carrera y darle rédito al club. Porque si yo fuera un pibe hincha de Boca me moriría por ir a Boca a jugar las inferiores, ahora si tengo un hijo no lo llevo a Boca. Buscaría otro club de los que hacen llegar realmente a los jugadores, hoy no llegan muchos primera y eso es un error… Hay formas de ubicar a los chicos en primera, obviamente no es fácil sacar jugadores que rindan y sean estrellas el día de mañana, pero podés trabajarlos y tener un plan para complementarlos con los jugadores de primera…

El domingo 8 de diciembre, alrededor de 82.700 asociados están en condiciones de votar para elegir al sucesor del presidente Daniel Angelici, quien está al frente de la institución desde diciembre de 2011. El acto electoral se desarrollará en la sede de Brandsen 805, entre las 9 y 18.

Estás del lado de los que quieren ampliar la Bombonera ¿Qué me decís del proyecto esloveno?

Es el proyecto más viable, incluye 19 casas de las que están atrás y se ampliaría en 20 mil lugares. Pero la gente ahí que es propietaria. Tengo amigos ahí, Raúl Báez un amigo vive ahí, he ido a su casa y su padres vivió ahó, se crio ahí y vive hace 70 años ahí, la cantidad de sentimientos que tiene por su barrio, por su casa, con su historias de club, todo.

No es fácil, están dispuestos a vender. Pero obviamente que si uno se tiene que desterrar quiere algo que valga la pena y es entendible. En esa negociación Boca ha fallado una y mil veces. En el último tiempo se buscaba hacer un estadio nuevo, pero sacarlo de la Bombonera es imposible, nadie se imagina ir a ver a Boca a otro lado que no sea la Bombonera. Es un tema ambiguo, la necesidad y la historia…

Ahora salió uno nuevo del oficialismo que parece que es de campaña, seria lindo, pero me parece que las encuestas le da que la gente pide Bombonera y tienen que hacer algo.







¿Qué mensaje le darías al hincha de Boca?

Que siga siendo como es, que siga manteneido el valor de la humildad, que somos pueblo y que nunca dejemos de ser pueblo. Porque eso tiene mucho que ver con las cosas buenas, con la imperfección pero con la empatía ayudarnos unos a otros. A ser parte de pequeñas sociedades como nuestra Peña, ayudando y en cada lugar encontrarnos con sorisas y felicidad.

Y el domingo 8 invitar a todos los socios a participar, a que nos acompañen, que me acompañen junto a la lista de Beraldi, y que vayamos juntos a votar libremente, yo tengo mi idea y la expreso pero respeto la idea de todos. El que me diga que es un enamorado de Román tiene sus razones, y la otra parte también, creo que en eso hay que ser claros. Somos todos de Boca, pasan las elecciones y todos vamos a seguir queriendo lo mejor.. Que participen, tenemos un grupo que va a viajar, son 156 socios y muchos de distintas peñas de de la región, esperamos que vayan todos pero sabemos que es un mes complicado, vamos a tratar de acomodar todo para que la gente pueda estar...