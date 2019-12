Chocaron, arrastraron la moto media cuadra y se dieron a la fuga

Este sábado por la tarde, en la intersección de calle 5 y ruta 19, un motociclista de 52 años sufrió algunos raspones tras ser embestido por un Fiat Duna rojo que no frenó ante el accidente e incluso arrastró a la moto casi media cuadra.

Según pudo conocer este medio, el damnificado circulaba por ruta 19 cuando el automóvil lo sobrepasó y dobló intempestivamente sin anunciar su giro. En la maniobra, enganchó el espejo retrovisor de la moto y la arrastró por varios metros.

"Me pasó y me dobló ahí adelante, sin guiñe ni nada. No tuve tiempo de reaccionar. Me arrastró la moto como media cuadra", indicó el hombre que circulaba en una Kawasaki kazer.

Ante el hecho, el conductor del automóvil no frenó a socorrer al hombre que embistió.