En vivo: All Boys vs. Deportivo Riestra por la Primera Nacional

All Boys recibirá en la tarde de este sábado a Deportivo Riestra por la decimoquinta fecha del torneo de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 17 en el estadio Islas Malvinas y que será dirigido por el árbitro Yael Falcón.

El partido también se podrá ver en vivo y online a través de este link con transmisión en directo de TyC Sports Play o además por radio en la web del medio partidario All Boys TV.

All Boys está en medio de un clima político sumamente complicado, con tres renuncias que alteraron enormemente el día a día del club de Floresta. Tanto Claudio Salama como su vicepresidente primero pegaron el portazo en la semana, y Nicolás Cambiasso, originalmente vicepresidente segundo, terminó asumiendo la presidencia del club.

El clima futbolístico tampoco es bueno para el Albo, ya que, a un partido de terminar la primera rueda, apenas pudo ganar un encuentro, cuando Marcelo Pascutti se hizo interinamente cargo del plantel. Luego, Pepe Romero asumió y cosechó cinco empates al hilo, pero luego tres derrotas consecutivas.

Pepe Romero trabajó la semana buscando variantes. El equipo no aparece, los resultados son esquivos y el DT no se cansa de probar opciones. El once que habría convencido finalmente sería con los ingresos de Isaac Monti, Facundo Cardozo, Mirko Ladrón de Guevara (recuperado), Pablo Lucero, Facundo González y Alan Espeche, por Sebastián Martínez, Facundo Melillán, Agustín Suárez, Nicolás Igartúa y Marco Iacobellis, lesionado.

Va con cambios

El triunfo sobre Atlético de Rafaela le dio otro aire a Deportivo Riestra. Después de tres empates al hilo, recuperó la sonrisa y estiró la racha sin derrotas a ocho partidos. Y este sábado buscará extender la misma y terminar tercero esta primera rueda de la Primera Nacional.

Y para este compromiso, Guillermo Duró contará con el regreso de Eric Tovo a la zaga. Sería en lugar de Gustavo Benítez. Además Braian Sánchez volvería al sector izquierdo del mediocampo en lugar de Adrián Flores.

Probables formaciones

All Boys: Joaquín Pucheta; Adrián Martínez, Nicolás Zalazar, Isaac Monti, Facundo Cardozo; Sebastián Navarro, Mirko Ladrón de Guevara, Pablo Lucero, Facundo González; Alan Espeche y Facundo Parra.

Deportivo Riestra: Fernando Lugo; Mauricio Soto, Yeison Mena Murillo, Tovo y Gastón Montero; Gonzalo Bravo, Sebastián López, Matías Zaninovic y Adrián Flores; Juan Manuel Torres y Maximiliano Brito.

Hora: 17.

Estadio: All Boys

Con información de Solo Ascenso.