Tiempo de definiciones en la Liga Juvenil Amateur

Este sábado se define el torneo de la Liga Juvenil Amateur (Sub-21), competencia que inició este año con el objetivo de seguir sumando jóvenes al deporte a través de los clubes de barrio -y como extensión de la Liga Juvenil-. La jornada se disputa en cancha de Antártida Argentina a partir de las 16 y contará con tres partidos.

Esta última jornada tendrá un fin solidario puesto que colaborarán con el pequeño Benjamín Druetta (4), el niño de San Francisco que le da lucha a un cáncer y que debe continuar su tratamiento en España. Además, también ayudarán a Paula Olmos, secretaria de la liga y colaboradora de varios clubes de la ciudad, quién sufrió un fuerte accidente y necesita ser operada.

El cronograma de partidos:

16 hs La Hidráulica vs Def. de Frontera "A" [3º y 4º puesto]

17:20 hs La Milka vs 1º de Mayo [Final Copa de Plata]

18:45 hs Tiro y Gimnasia vs Juventud Unida [Final Copa de Oro]