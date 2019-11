Enojado, Llaryora dio por cerrada la transición por falta de datos en la intendencia de Córdoba

Martín Llaryora, el sanfrancisqueño electo intendente de Córdoba, dio por concluida la instancia de transición este viernes y su equipo ya no participará de la Comisión que debía articular el traspaso. Hasta el 10 de diciembre se mantendrá “un diálogo protocolar” a los efectos de organizar el cambio de mando.

“A 11 días de asumir, no sabemos cuántos empleados tiene el municipio, ni cuántos contratados hay. No tenemos datos económicos reales, no sabemos cuánto se les debe a los proveedores, ni cuántos cheques emitieron, y cada día constatamos más designaciones e ingresos de personal”, explicó Miguel Siciliano, quien encabeza el equipo de transición de Martín Llaryora como futuro secretario de Gobierno.

Siciliano recalcó que desde el día 13 de mayo Llaryora mantuvo una situación de respeto institucional que incluyó evitar cualquier actitud de cogobierno, y que incluso se abstuvo de opinar sobre las decisiones que tomó Mestre en los últimos siete meses. “Lo real es que no obtuvimos el mismo trato y que hoy nos encontramos en una Comisión que se usa para hacer publicidad y que no nos proporciona los datos más elementales sobre la situación del municipio”, indicó el futuro funcionario municipal.

El mestrismo niega irregularidades



Por su parte, el actual secretario general del municipio, Daniel Arzani, negó la situación que describen los llaryoristas y aseguró que en todas las áreas se proporcionaron los datos solicitados por la gestión entrante. Recalcó que ayer mismo hubo reuniones, y que incluso hay áreas del municipio, como Salud, en las que nunca fue solicitada ninguna información.

Las críticas del equipo de Llaryora por la falta de información municipal vienen en incremento desde hace varias semanas. Pese a que el intendente Ramón Mestre anunció un proceso de transición abierta, los datos oficiales publicados son escasos, y en muchos casos están desactualizados. Esto ocurre, en especial, en el área de Economía, que es la que más preocupa a la futura gestión.

No obstante, la decisión de dejar la Comisión de Transición fue adoptada ayer, tras constatar el ingreso al Concejo Deliberante de un expediente que ordena pases a planta permanente de contratados artículo 9° (planta transitoria). Se trata de 17 nombramientos, que se suman a una larga serie de designaciones producidas en los últimos meses.

“En plena transición, aceleraron los ingresos al municipio. Hay cerca de 500 contratados artículo 8 sobre los que no sabemos nada, y hay más de 2.500 personas que concursaron en estos meses”, indicó Siciliano, quien advirtió que varias de esas medidas serán revisadas luego del 10 de diciembre.

Fuente: La Voz del Interior