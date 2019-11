Así se juega la 14ª fecha del Federal A

Sportivo Belgrano tiene este domingo un duelo sumamente difícil en Resistencia y necesita volver a sumar. Tras la derrota del domingo pasado, quedó complicado en la lucha por meterse en la fase preliminar de la Copa Argentina, primer objetivo que se propuso el nuevo cuerpo técnico encabezado por Carlos Mazzola. Por ahora está adentro, pero el propio Juventud Unida de Gualeguaychú se acercó y peleará palmo a palmo por un lugar.

A la instancia preliminar clasificarán los mejores 13 de cada zona del Federal A, al cabo de la primera rueda.

Justamente Sportivo marcha décimo tercero con 13 puntos -un punto por debajo de Crucero del Norte y de Defensores de Belgrano que empató el miércoles-, mientras que el equipo entrerriano suma 12 unidades.

Restan dos fechas para que termine la primera rueda, el equipo de barrio Alberione debe visitar a Sarmiento y luego recibirá a San Martín de Formosa. Los entrerrianos serán locales de Gimnasia de Concepción del Uruguay -que marcha último- y cerrarán el año en Villa Ramallo ante Defensores.

Lo que le queda. El próximo fin de semana Sportivo visitará a Sarmiento de Resistencia y cerrará el 2019 en el Boero ante San Martín de Formosa.

Así se juega la 14ª fecha:

ZONA A

MIE | Ctral. Norte 1-1 Def. de Belgrano

Árbitro: Fabricio Llobet

SAB |21 hs Atl. Güemes vs Chaco For Ever

Árbitro: Carlos Gariano

DOM | 17 hs San Martín (Formosa) vs Unión (Sunchales)

Árbitro: Nelson Bejas

DOM | 17.15 hs Juv. Unida (Gualeguaychú) vs Gimnasia (ER)

Árbitro: Cesar Ceballo

DOM | 17.30 hs Def. Pronunciamiento vs Boca Unidos

Árbitro: Jonathan Correa

DOM | 19.30 hs Sarmiento vs Sportivo Belgrano

Árbitro: Francisco Acosta

DOM | 20.30 hs Sp. Las Parejas vs Crucero del Norte

Árbitro: José Díaz

LIBRE: Douglas Haig

ZONA B

DOM | 17 hs Huracán (Las Heras) vs Sol de Mayo

Árbitro: Gastón Monson Brizuela

DOM | 17 hs Dep. Madryn vs Juv. Unida (San Luis)

Árbitro: Pablo Núñez

DOM | 17 hs Sp. Peñarol vs Camioneros

Árbitro: Fabricio Llobet

DOM | 17 hs Olimpo vs Sp. Desamparados

Árbitro: Lucas Novelli Sanz

DOM |18 hs Ferro (Gral. Pico) vs Villa Mitre

Árbitro: Nahuel Viñas

DOM | 20 hs Cipolletti vs Dep. Maipú

Árbitro: Sergio Testa

DOM | 20 hs Sp. Estudiantes vs Circulo Dep.

Árbitro: Federico Guaymas Tornero

LIBRE: Sansinena

ZONA A





ZONA B







Con información de Ascenso del Interior