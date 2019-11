Acompañantes terapéuticos se concentraron para pedir por la regulación de su actividad

Este jueves, acompañantes terapéuticos de San Francisco se concentraron en la Plaza Cívica para reclamar por la reglamentación de una ley provincial que regule su ejercicio profesional.

"Somos un grupo de acompañantes terapéuticos que nos organizamos en pos de reclamar la reglamentación de la ley provincial de acompañantes terapéuticos la cual regula el ejercicio profesional, para dejar de ser vistos como un auxiliar un asistente, alguien que viene a 'salvarle las papas' como último recurso a un equipo terapéutico", explicó uno de los participantes del encuentro, Marcos Bienedell, quien es acompañante terapéutico, miembro de ATRA filial Córdoba, docente del curso de acompañantes terapéuticos de Fundación SISTERE y supervisor de acompañamientos terapéuticos.

Bienedell explicó: "Es una ley que se sancionó en noviembre de 2016 y hasta la fecha no tenemos novedades de que se oficialice. La semana pasada en Córdoba hubo una movilización bastante importante de nuestros colegas y organizaciones de acompañamientos terapéutico frente a la Legislatura de Córdoba reclamando lo mismo. Y la respuesta que recibimos era que el ministro Fortuna iba a firmar esa misma tarde la reglamentación, al día siguiente la enviaba a que la reglamenten y esta semana iba a estar oficializada, lo cual no sucedió. Nuestra intención era juntarnos la semana pasada también en paralelo con la ciudad de Córdoba pero decidimos hacer una concentración en vez de movilización para visibilizar nuestro rol".







Entre los objetivos del encuentro, afirmó que se realizó para que la comunidad conozca cuál es el trabajo de los acompañantes terapéuticos. "Y romper los mitos de que es el que lleva a pasear, el que sale a caminar, el que los saca un rato. Es lo que la ley nos va a resguardar y le va dar un marco de lo que hacemos, de que trabajamos en un equipo de trabajo con pautas terapéuticas, con objetivos dentro de la vida cotidiana de la persona y con el vínculo, la vinculación de la persona en pos de lo que lo va a beneficiar", detalló.

Aunque no muy convencido, Bienedell se mostró ilusionado con que le ley pueda reglamentarse antes de fin de año. "Nos daría una jerarquización como profesión y como parte del equipo terapéutico, no algo aislado. Y una cosa muy importante es el tema de los honorarios y los pagos, nunca se sabe cuánto cobra un acompañante terapéutico. Hay obras sociales que lo autorizan y otras que no, que hoy en día son las menos. Pero hay una precarización laboral en ese sentido que al no estar reglamentado no está tampoco nomenclado, hay quienes cobran un monto, otros mucho menos, otros mucho más", lamentó.

"La idea de encontrarnos y visibilizar es vernos para poder generar nuevos proyectos el año que viene, pensar actividades que podemos hacer, intercambiar", finalizó Bienedell.