Cerró Ribeiro en Arroyito y siete personas perdieron el trabajo

Este jueves 28 de noviembre se concretó el cierre de la sucursal de la cadena de electrodomésticos Ribeiro en la localidad de Arroyito y siete personas quedaron sin su empleo, a las que les adeudan dos meses de sueldo. El cierre se suma al ya producido en las sucursales de Morteros y Las Varillas. En San Francisco la empresa atraviesa también dificultades.

La empresa tomo la decisión de cerrar su sucursal en Arroyito ante la crisis de la firma y la caída en las ventas. "En horas próximas se trata de llegar a un acuerdo con todo el personal. No sabemos mucho más por el momento", señaló Cristian Buttigliero, el ahora ex gerente, a Canal 3 de Arroyito.

"Siete empleados teníamos, la gran mayoría con familia, alquileres y con todo lo que implica la vida de cada uno", agregó.

"Todavía no no has informado nada, lo que se sabe es que la situación económica que está sufriendo el sector ha impactado muchísimo. No sabemos mucho más que eso", indicó Buttigliero.

Desde 2010

Ribeiro se instaló en Arroyito en octubre del año 2010, en su ubicación de Av. Fulvio Pagani y Rivadavia, donde antes se encontraba Red Megatone.

“A partir de la fecha está sucursal permanecerá cerrada”, decía un cartel en la puerta, además del número de teléfono para los clientes que tienen cuotas y tenían mercadería que retirar.

