Milagros Boscacci podría cumplir su sueño de ver

La cantante, no vidente de nacimiento, consiguió un turno para realizar un tratamiento en China en el que le implantarán células madre. Con eso podría obtener un 30 por ciento de visión. "Anoche no podía dormir de la ansiedad, esto es algo que yo esperaba toda la vida", contó.

"Hoy puede ser un gran día" fue la frase que leyó su mamá instantes previos a recibir un llamado telefónico que le cambiaría la vida. Era el de un médico que le afirmaba que el caso de su hija caso había sido aprobado para realizar un tratamiento en China por medio del cual podría comenzar a ver por primera vez. "Fue una emoción muy grande", describió Milagros Boscacci (20) a ese momento.

Confirmada la fecha la cantante, que es no vidente desde su nacimiento, dio a conocer este jueves la noticia a través de su Facebook. Posterior a eso, dialogó con El Periódico y contó todo el proceso.

La joven recordó que tras enterarse de los casos de un chico de Morteros y de una chica de Buenos Aires que iban a hacerse el mismo tratamiento en China consiguieron el contacto de un doctor que es la conexión entre la clínica de China y los pacientes argentinos que quieren hacerse el tratamiento. "Ese hombre le dijo a mi mamá que mandara toda mi historia clínica. Mi mamá la mandó y el sábado, de casualidad, fue a un lugar en donde había un cartel que decía 'hoy puede ser un gran día' y cuando llega a casa le suena el teléfono y era este médico que le avisaba que mi caso había sido aprobado para el tratamiento en la clínica de China", contó Boscacci.

"Fue una emoción muy grande para mi familia, porque desde que nací tenemos esa esperanza, y estábamos súper emocionados, toda mi familia me mandaba mensajes, me llamaba por teléfono, pero todavía no se podía decir nada hasta que la clínica no mandara la autorización con el turno", aseguró.

Abril de 2020

Ahora la joven deberá viajar a China en abril de 2020, país en el que deberá permanecer durante 15 días: "Me van a implantar, a poner tres inyecciones con dos tipos de células madre distintas, que van a regenerar la retina y la van a reconstruir".

El pronóstico, afirmó, es prometedor. "Dicen que de 3 a 6 meses posteriores su objetivo es superar el 30 por ciento de la visión, pero mi mamá estuvo investigando y hay dos chicos de Argentina que se lo hicieron y recuperaron el 50 por ciento. Sería bastante para alguien que nunca vio. Ellos tienen esas probabilidades. Hay que ver el organismo de cada uno cómo reacciona al tratamiento", sostuvo.

Los gastos que deberán afrontar son elevados. Se calcula que rondarán los 50 mil dólares, unos 3 millones y medio de pesos. El tratamiento y la medicina solamente consumirán 18 mil dólares. El resto será para pasajes, estadía, alimento y traductor, entre otros gastos.

Para poder solventarlos, en pocos días la familia abrirá una cuenta bancaria por medio de la cual se podrá colaborar. Asimismo planean realizar algunos eventos que les permitan recaudar fondos.

"Estamos muy emocionados"

Boscacci contó que la noticia era muy esperada. "Anoche no podía dormir de la ansiedad, de pensar en que esto es algo que yo lo esperaba toda la vida, y ahora si se da voy a poder, como quien dice, hacer ciertas cosas que nunca pude hacerlas. Por ejemplo me gustaría poder salir un poco sola, al tener un poco de visión voy a poder hacerlo con más libertad, sin miedo de pensar 'y si hay un auto', 'si hay tal cosa y me la choco'. Ahora puedo recuperar la visión y poder empezar a soltarme un poco más por la ciudad", manifestó.

Y agregó: "Estamos muy emocionados, muy shockeados, mi mamá ese día lloró todo el día, estaba muy emocionada".