Buscan apoyo para avanzar en un proyecto que mejoraría el proceso de trasplante

Un proyecto local que mejoraría los procesos de trasplantes, manteniendo la temperatura de los fluidos que se les aplican a los pacientes a trasplantar durante todo el proceso de perfusión, busca apoyo para seguir adelante.

Fue creado por la sanfrancisqueña Camila Díaz, recientemente elegida como joven sobresaliente en Innovación Médica por JCI San Francisco, junto a la catamarqueña Vanesa Garriga, para un trabajo final de la carrera de Diseño Industrial que cursaron en la Universidad Nacional de Córdoba.

El proyecto se llama "Amida" y su nombre refiere a un dios japonés que protege las almas, contó Díaz. Dentro del diseño de la palabra "Amida", la sílaba "da" resalfa "para dar el significado al dar, de donar órganos", explicó la joven. Consiste en un sistema que calienta los fluidos del sachet que se le aplican a los pacientes que van a ser trasplantados con el objetivo de prevenir la hipotermia que se genera en las intervenciones quirúrgicas. Así, los fluidos se mantienen en una temperatura constante entre 36 y 40º, durante todo el proceso que puede durar hasta doce horas.



"El estado actual del proyecto es una maqueta morfológica que muestra cómo es, cómo se usa, pero no tiene todo el sistema que calienta adentro. A eso se le llama prototipo y es el próximo paso, pero estamos buscando si hay algún tipo de beca o incentivo del Estado al que nos podamos anotar para poder financiar la etapa siguiente que es la del prototipo, para poder empezar a ajustar los detalles finales y poder comercializarlo", detalló Díaz.

Financiamiento

La diseñadora recordó que en un principio, el objetivo del trabajo había sido poder obtener su título de grado.

"No pensábamos que podía llegar a ir más allá. Y cuando empezamos a ver la donación de órganos y lo importante y delicado que es el asunto, y cuando vimos que realmente podíamos aportar a la sociedad en el área de la salud, nos vimos impulsadas para seguir haciendo esto y darle un paso más para poder materializarlo y poder hacer que realmente llegue a todos los hospitales y clínicas del país y por qué no del mundo", dijo.

Y agregó: "El próximo paso del proyecto es poder patentarlo. Así que también estamos buscando el financiamiento para poder hacer los papeles y que quede registrado que fue una idea nuestra".

Distinción

El trabajo realizado le valió la distinción como joven sobresaliente por JCI San Francisco, una organización juvenil internacional que tiene por objetivo crear un cambio positivo en el mundo.

"Me dio una alegría inmensa cuando mis amigas Pau y Vale me dijeron que querían postularse como uno de los jóvenes, porque para mí fue un gran mérito que alguien que me conoce realmente sintiera que merecía ese premio. Yo fui pensando en que ese era mi mayor regalo. Y cuando estaba en la selección me dijeron que era la ganadora. No lo podía creer, sentí mucho orgullo. Fue darle un cierre a tanto trabajo y esfuerzo que hicimos durante un año y medio para poder terminar con la tesis", manifestó.

A su vez, se refirió al esfuerzo que demandó: "La tesis también me significó mucho trabajo. Yo estaba trabajando 9 horas por día y después me dedicaba 8 horas por día para poder avanzar con la tesis. Y a su vez yo estoy viviendo en Rosario y estaba estudiando en la Universidad Nacional de Córdoba, así que todos los viernes tenía que viajar, porque la carrera era presencial, para poder cumplir con la asistencia. Dos días a la semana me la pasaba durmiendo en el colectivo para poder llegar al trabajo y a la facultad y poder cursar sin inconvenientes. Por eso también tengo que agradecer muchísimo a mi familia y atodos los que estuvieron alrededor mío apoyándome y alentándome a que siguiera por más cansada que estuviera".

Esa distinción también le permitirá, el año próximo, participar a nivel nacional de la competencia que elegirá a los diez jóvenes sobresalientes del país. "JCI es una organización internacional y es gigante. Y poder ser parte de esto es increíble", aseguró.

Su futuro

La joven, que hoy trabaja como diseñadora para una marca de ropa masculina, afirmó estar "muy cómoda" en su trabajo aunque sus deseos son, a futuro, poder hacer foco en el diseño ecológico y social. "Quiero diseñar teniendo en cuenta las experiencias de las personas y no hacer objetos solamente estéticos", contó.

Y agregó: "Y también estoy trabajando en un proyecto personal que comprende envases biodegradables para reducir un poco la contaminación que generan hoy en día los plásticos".