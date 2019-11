En cancha de Antártida, se definirá la Liga Juvenil Amateur

El próximo sábado se define el torneo de la Liga Juvenil Amateur (Sub-21), competencia que inició este año con el objetivo de seguir sumando jóvenes al deporte a través de los clubes de barrio -y como extensión de la Liga Juvenil-. La jornada se disputará en cancha de Antártida Argentina a partir de las 16 y contará con tres partidos.

Carlos Giordano, presidente de la liga, contó que la última jornada también tendrá un fin solidario puesto que colaborarán con el pequeño Benjamín Druetta (4), el niño de San Francisco que le da lucha a un cáncer y que debe continuar su tratamiento en España. Además, también ayudarán a Paula Olmos, secretaria de la liga y colaboradora de varios clubes de la ciudad, quién sufrió un fuerte accidente y necesita ser operada.

"Todo lo recaudado va a ser para ayudar a Benja, y también a Paula que debe ser operada. Nos duele mucho esta situación porque Paula es una gran persona y una colaboradora fundamental en la organización de la Liga", expresó Giordano.

El cronograma de partidos:

16 hs La Hidráulica vs Def. de Frontera "A" [3º y 4º puesto]

17:20 hs La Milka vs 1º de Mayo [Final Copa de Plata]

18:45 hs Tiro y Gimnasia vs Juventud Unida [Final Copa de Oro]