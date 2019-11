ATE denunció agresiones durante asamblea y desde el Suoem le respondieron que solo fue una discusión

La Seccional San Francisco de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que preside Gladys Medina, dio a conocer un comunicado en la tarde de este miércoles, denunciando agresiones a “compañeras municipales afiliadas” a su gremio por parte de representantes del Suoem.

“Rechazamos y repudiamos la violencia que padecieron algunas compañeras mujeres en distintas dependencias municipales por parte de dirigentes del otro gremio”, señalaron en referencia al Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (Suoem), quien desde el martes se encuentra en estado de asamblea y que hoy se movilizó en las calles de nuestra ciudad realizando una serie de reclamos al Ejecutivo que tienen que ver con el traspaso de 120 empleados contratados a planta permanente y una actualización salarial.

“En uso de nuestra facultad como dirigentes de la Seccional de ATE queremos convocar al diálogo, la armonía y al respeto por la democracia y elección sindical de la voluntad popular de los compañeros”, agregaron en el comunicado, informando que habían sido “atendidos por el Departamento Ejecutivo Municipal para llegar a una negociación que pueda beneficiar los pedidos que viene haciendo ATE”.

Respuesta

Al conocerse el comunicado de ATE, rápidamente desde el Suoem elaboraron una respuesta. Fue a través de un escrito que postearon desde sus redes sociales y que lleva la firma de la Comisión de Mujeres del Suoem.

“Entendemos que no hubo hechos de violencia. Pero si así fuese, pedimos que se haga la denuncia correspondiente a la cual nosotras estaremos tomando conocimiento y se establecerán las medidas que correspondan. Lo que hay que aclarar es que las discusiones entre compañeros y compañeras no son hechos de violencia, son discusiones en la cual no hubo agresiones ni verbales ni físicas”, indicaron.

“Desde la comisión nos venimos capacitando en violencia laboral y de género, tanto así como estamos repartiendo en diferentes áreas el recursero que creó Mujeres Unidas en los que figuran los contactos útiles para el abordaje de violencia de género. No avalamos los hechos de violencia de ningún tipo. Pero entendemos que si a la discusión del día de ayer (por el martes) se refieren, no fue violencia sino una discusión”, concluyeron.